تطون يفوز بالمركز الأول فى دورة مستقبل وطن الرمضانية لكرة القدم بإطسا

حقق فريق تطون لكرة القدم الفوز بالمركز الٱول في بطولة الدورة الرمضانية ،التى نظمها حزب مستقبل وطن مركز إطسا ،وذلك بعد الفوز على فريق رحمي بركلات الترجيح بنتيجة٤/٥،بعد إنتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي ٣/٣

حضر ٱللقاء أحمدالروبي أمين المركز ،وعبد العليم محمد أمين العضوية ،وحازم قاسم ٱمين الشباب ،وهاني بحر ٱمين المشروعات ،وعبدالعزيز عويس بأمانة الشباب ،وٱمناء الوحدات الحزبية وليد البحيري وٱيمن فايد وجمال عكاشة ومحمد عبدالمعبود.

وسوف تنظم امانة المركز إحتفالية لتكريم الفائزين يوم الأربعاء المقبل بقاعة برج العرب بمدينة إطسا.

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