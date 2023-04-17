خلو 8 مسلسلات من مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات في رمضان 2023

مكافحة الإدمان يعلن ...

يستمر المرصد الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي في رصد التناول الدرامي لظاهرة التدخين وتعاطى المواد المخدرة طوال شهر رمضان المبارك 2023 وتحليلها من خلال نخبة من أساتذة الإعلام والطب النفسي وعلم الاجتماع في سياق دوره الذى رسمته له وثيقة التزام صناع الدراما بالتناول الرشيد لظاهرة التدخين وتعاطى المواد المخدرة التي تم إطلاقها بالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية.

وأشاد المرصد الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالأعمال الدرامية التي جاءت خالية من مشاهد التدخين وتعاطى المواد المخدرة خلال أول 3 أسابيع من شهر رمضان 2023 ، بواقع 8 مسـلسـلات وهم " الكتيبة 101 ، الكبير أوى 7 ، حضرة العمدة ، المداح 3 ، كامل العدد ، كشف مستعجل ، جت سليمة ، الهرشة السابعة".

وأوضحت بيانات تحليل مشاهد التدخين والمخدرات التي قام بها المرصد الإعلامي للصندوق إلى أن دراما رمضان 2023 حتى الآن وما تتضمنه من مشاهد التدخين وتعاطى المخدرات لم تروج لثقافة تعاطى المخدرات التي تدعم انتشار المفاهيم المغلوطة ومنها ارتباط المخدرات بنسيان الهموم والتغلب على المشاكل وغيرها من المعتقدات الخاطئة.



وكشف المرصد الإعلامي للصندوق في نتائجه خلال أول ثلاثة أسابيع من شهر رمضان 2023 وجود 3% من إجمالي المساحة الزمنية للأعمال الدرامية مشاهد تدخين، و0.4% مشاهد تعاطى مع التزام صناع الدراما للعام الثالث علي التوالي بوجود تصنيف عمري للأعمال الدرامية.

رمضان كريم

‏وأوضحت بيانات المرصد الإعلامي أن الأعمال الدرامية " رمضان كريم ، وضرب نار ، ورشيد الأعلى في مشاهد التعاطي وأغلب هذه المشاهد كانت لتناول المواد الكحولية ومخدر الحشيش، بينما جاءت مسلسلات "الاجهر وضرب نار وسوق الكانتو “أعلى مشاهد للتدخين”.

جدير بالذكر بأن متوسط المساحة الزمنية لمشاهد التدخين خلال السنوات الماضية ، كانت 13% فى دراما رمضان 2017 بينما كانت مشاهد التعاطى تمثل نسبة 4% ،وانه بالتواصل المستمر مع صناع الدراما للالتزام بالوثيقة التي تم إطلاقها بالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية بشأن التناول الرشيد لظاهرة التدخين وتعاطى المواد المخدرة أدى ذلك الى انخفاض نسب مشاهد التدخين والتعاطي فى الأعمال الدرامية بشكل كبير على مدار السنوات الماضية .