نادي توت يفوز علي بيراميدز ويتأهل لنهائي كأس مصر لكرة القدم للسيدات

تأهل نادي توت عنخ آمون إلى المباراة النهائية لبطولة كأس مصر لكرة القدم للسيدات 2022-23 بعدما تغلب على بيراميدز 2-1 في مباراة نصف النهائي.

ويلتقي توت في المباراة النهائية مع مركز شباب الأميرية، ويحصل الفائز على لقب كأس مصر للسيدات للموسم الحالي.

كان نادي توت قد بدأ مشواره في كأس مصر للسيدات بالفوز على فيوتشر بهدف دون رد في الدور ربع النهائي، قبل أن يتغلب على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في نصف النهائي.

يذكر ان Right to Dream المملوكة لرجل الأعمال محمد منصور، رئيس مجلس إدارة مجموعة منصور، استحوذت على نادي توت عنخ آمون في مايو 2022.

ويشارك فريق السيدات في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للسيدات، وأنهى موسم 2022-23 في المركز السابع، قبل أن يتأهل إلى نهائي كأس مصر للسيدات للمرة الأولي في تاريخه.