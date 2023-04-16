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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مرصد الأزهر: المشاركة المجتمعية الإيجابية الفعالة دليل انتماء وولاء للوطن

الدكتور حمادة شعبان
الدكتور حمادة شعبان

قال الدكتور حمادة شعبان، الباحث بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن الانتماء هو الانتساب المقرون بالولاء والتقدير للأسرة أو الوطن الذى أعيش فيه أو الدين الذى انتمى إليه، لافتا إلى أن المشاركة الإيجابية الفعالة دليل انتماء وولاء. 

الانتماء للوطن ليس شعارات

وتابع شعبان، خلال استضافته ببرنامج "فكر"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "الانتماء للوطن ليس شعارات فقط، لكن لابد من المشاركة الفعالة والعمل الجاد فى بناء الوطن، وحتى إن طلب منى الدفاع عن الوطن فأكون على قدر ذلك مستجيبا، وحتى الحفاظ على جمال ونظافة الشوارع، كيف أكون منتمى إلى الوطن واتهرب من الضرائب أو أكون مخربا فى المواصلات العامة والمصالح والمرافق الحيوية".

وأشار شعبان، إلى أن الانتماء إلى الدين كذلك لا يكون اسميا فقط، وإنما يكون باتباع خلق الإسلام فى كل التصرفات، فالانتماء ليس بالانتساب فقط، لافتا إلى أن تعدد الانتماءات لا يتعارض مع بعضها البعض بمعنى الانتماء للوطن والدين أو النادى الذى اشجعه أو المؤسسة التى اعمل بها، فكلها تصب فى النهاية فى مصلحة الانتماء للوطن. 

وأضاف شعبان، أن التنظيمات المتطرفة تحاول وضع جبال من الفوارق بين الهوية الوطنية والهوية الدينية، وتستخدم خطابا إعلاميا يحرض على سرقة مقدرات الوطن، عبر تكفير المجتمع، من أجل فتح الباب إلى الانضمام إلى هذه الجماعات الإرهابية، بعد بث الكره فى نفوس الناس من الوطن. 

 

الأزهر الدكتور حمادة شعبان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف فكر الانتماء للوطن

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