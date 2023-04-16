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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نعيم في جعفر العمدة .. أهالي ملوي بالمنيا يعلقون لافتة" ابن بلدنا عمره مايطلع خاين"

أهالي ملوي يثقون
أهالي ملوي يثقون بنعيم

استحوذ مسلسل جعفر العمدة على اهتمام المشاهدين من أبناء محافظة المنيا فقد علق أحد مواطني مدنية ملوي جنوب المنيا، لافته مدون عليها : «أهالي ملوي واثقين في ابن بلدهم السند اللي عمره ما يطلع خاين»  في أشارة منهم للفنان عصام السقا ابن قرية نواي التابعة لمركز ملوي الذي يجسد دور نعيم مع الفنان محمد مضان ضمن أحداث مسلسل جعفر العمدة.

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 أثيرت خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك توقعات درامية توقع فيها رواد التواصل الإجتماعي خيانه نعيم لـ جعفر العمدة وتورطة في خطف عبد الجواد، نجل جعفر العمده.


ومع متابعة الأحداث الدامية لـ مسلسل جعفر العمدة، تبين أن إحدى زوجات جعفر العمدة هي المتورطة في خطف نجله عبد الجواد، الأمر الذي أجبر أهالي مدينة ملوي على تعليق لافته تحمل صورة الممثل عصام السقا إبن مدينة ملوي، والفنان محمد مضان مجسد شخصية جعفر العمدة مدون عليها «أهالي ملوي واثقين في ابن بلدهم السند اللي عمره ما يطلع خاين».

يشار إلى أن قرية نواي تتبع مركز ملوي جنوب المنيا هي مسقط رأس الفنان عصام عيسى المشهور بـ عصام السقا ذلك الفنان الذي لفت به أنظار متابعي السوشيال ميديا، في السنوات الأخيرة وجعله حديث وسائل التواصل الإجتماعي.

المنيا التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا مواقع التواصل الاجتماعي رواد التواصل الإجتماعي مكتوب عليه

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