وزير النقل ومحافظ الدقهلية يتفقدان معدلات تنفيذ عدد من مشروعات الطرق

قام الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل يرافقه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتفقد مشروع توسعة كوبري الجامعة على النيل بالمنصورة ، حيث تم الانتهاء من اعمال مطلع ومنزل للكوبري ، وجاري توسعة الكوبري من الناحية الغربية ، كما سبق وتم الانتهاء من تطوير وتوسعة الطريق الدائري الرابط بين كوبري الجامعة وكوبري منية سندوب بطول 4.5 كم مزدوج ليصبح 14 م بعدد 3 حارات مرورية بكل اتجاه مع انشاء عدد 2 دوران للخلف .

كما اطلع " الوزير " و " مختار " على معدلات تنفيذ مشروع ازدواج ورفع كفاءة طريق دمياط الشرقي بطول 62 كم وذلك في المسافة من شربين وحتى فارسكور بطول 25 كم وحيث تم الانتهاء من من ازدواج ورفع كفاءة المسافة من شربين حتى المنصورة بطول 22 كم .

وأشار الفريق " كامل " إلى أنه يجري تنفيذ خطة شاملة لتطوير الطريق الدولي الساحلى من بورسعيد إلى السلوم بطول 800 كم لكونه الطريق الرئيسي للموانئ البحرية المصرية على البحر المتوسط ويمر بـ 7 محافظات والمناطق الصناعية في بورسعيد ودمياط الجديدة و جمصة ومطوبس بكفرالشيخ ، والمدن الجديدة مثل دمياط الجديدة والمنصورة الجديدة ورشيد الجديدة.

ويتم تطوير الطريق ليصبح 6 حارات بكل اتجاه منها 3 حارات للرصف الخرساني يخصص للشاحنات لمواجهة زيادة عدد الشاحنات على الطرق والحمولات الثقيلة.

وتفقد الوزير طريق الرصف الخرساني المزدوج الملاصق لسور ميناء دمياط والذي تم رصفه بالخرسانة لتسهيل دخول وخروج الشاحنات من والي ميناء دمياط وتحمل الاحمال العالية لتلك الشاحنات.

وأشار إلى أنه جاري الانتهاء من استكمال توسعة طريق رافد جمصة المنصورة من خلال توسعة الكباري العلوية بطول الطريق ، بالإضافة إلي ازدواج وتوسعة طريق بلقاس شربين ، حيث تفقد ازدواج كباري رافد جمصة وهم ( كوبري عمار والذي بلغت نسبة تنفيذه 85 % والذي يشمل إنشاء كوبري علوي إتجاه المنصورة جمصة موازي للكوبرى القائم ، و كوبري دميره والذي بلغت نسبة تنفيذه 100% والذي يشمل إنشاء كوبري علوى عند الكيلو 11 عند مدخل قرية دميرة ليخدم الاتجاه من المنصوره الى جمصه وتحويل الكوبرى الحالى ليخدم الاتجاه القادم من جمصه الى المنصوره ، بالاضافة الى كوبري الروضة الذي بلغت نسبة تنفيذه 85 % والذي يشمل إنشاء كوبري مواز للكوبري القائم بعرض 14م بعدد 3 حارات مرورية ) هذا وقد سبق تطوير طريق رافد جمصه بطول 50 كم ليصبح الطريق 3 حارات لكل اتجاه ، كما تفقد مشروع ازدواج ورفع كفاءة طريق بلقاس شربين بطول 14كم ، ووجه بتكثيف الأعمال وازدواج كوبري بسنديله .

كما شملت جولة " وزير النقل " تفقد مشروع كباري شربين الجاري انشاؤها ضمن اعمال تطوير المزلقانات والتي تهدف الى تحقيق السيولة المرورية داخل مدينة شربين ، حيث يجري انشاء عدد 3 كباري علوية وهي كوبري أعلى مزلقان سواقى العرب ( كوبرى اعلى تقاطع المنصورة دمياط الغربى – خط سكة حديد طنطا دمياط )والذي بلغت نسبة تنفيذه 98% و كوبري المرور الجاري إنشاؤه (كوبرى اعلى تقاطع المنصورة دمياط الغربى – شارع الجيش ) وكوبري نزلة الدبوسي الجاري إنشائه والذي يهدف إلى ربط محور شربين بالمدخل الشرقي لمدينة شربين ، ووجه باستمرار التنسيق مع المرور لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة أثناء أعمال تنفيذ الكباري .

وأيضاً تفقد الفريق " كامل " اعمال تطوير ورفع كفاءة طريق ( دمياط المنصورة المحلة طنطا ) غرب النيل في المسافة من شربين حتى دمياط ( المرحلة الاولى ) ب طول 38 كم ( أحد طرق مبادرة حياة كريمة ) والذي بلغت نسبة تنفيذه 95 % وحيث تم استخدام نظام اعادة تدوير طبقات الرصف FDR في رفع كفاءة الطريق .

ووجه " المحافظ " كل الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية لاهتمامه البالغ بالارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات والاهتمام بقطاع الطرق علي مستوي الجمهورية.

وأشاد "مختار" جهود الفريق كامل الوزير وزير النقل و وجميع العاملين بالوزارة علي التعاون الكامل لتنفيذ تلك المشروعات القومية بنطاق المحافظة لربط المحافظة بالمحافظات المجاورة وربطها داخليا من خلال ربط المراكز بعضها البعض .

والجدير بالذكر أن جولة " وزير النقل " شملت أيضاً تفقد مواقع العمل بالمرحلة الأولى من تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من دمياط حتى جمصة ومن المنصورة الجديدة حتى حدود محافظة الدقهلية بطول 57 كم ، حيث يتم تنفيذ طريق الخدمة الخرساني بعرض 12 مترا بحيث يصبح الطريق في هذه المسافة 6 حارات بكل اتجاه ،(3 حارات للطريق الرئيسي و3حارات للرصف الخرساني يخصص للشاحنات، لمواجهة زيادة عدد الشاحنات على الطرق والحمولات الثقيلة) ، بالإضافة إلى إنشاء 18 عمل صناعي في الاتجاهين على طريق الخدمة ، منها كوبري البستان على النيل والذي تفقده الوزير والذي يشمل إنشاء كوبري توسعة بطول 1600 متر ، وعرض 17 مترا ، بعدد 4 حارة مرورية في كل اتجاه .

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