مترو الأنفاق يكشف عن مواعيد العمل خلال أيام عيد الفطر 2023

يقدم موقع صدى البلد، مواعيد عمل مترو الأنفاق خلال عيد الفطر 2023 ، والتي تكثر فيها رحلات الذهاب والإياب على الخطوط الثلاثة.

ويبحث عدد كبير من الراغبين في استقلال قطارات المترو عن مواعيد عيد الفطر لقضاء الإجازة مع الأهل والأصدقاء.

مواعيد القطارات خلال عيد الفطر 2023



وكشفت وزارة النقل عن مواعيد قطارات مترو الأنفاق خلال عيد الفطر 2023.

وجاءت المواعيد لتتناسب مع مواعيد عيد الفطر المبارك وهى كالآتى.

قيام أول قطار من جميع المحطات الإنتهائية الخامسة والربع صباحا .

أخر قطار بالخط الأول من حلوان ومن المرج الجديدة ١٢ وربع صباحا

آخر قطار بالخط الثاني من شبرا الخيمة ومن المنيب ١٢ ونصف صباحا

آخر قطار بالخط الثالث من عدلى منصور ١٢ و سبع دقائق صباحا .

آخر قطار بالخط الثالث من الكيت كات ١٢ و ٣٨ دقيقة صباحا .

ويتم مقابلة آخر قطار للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات فى تمام الواحدة صباحا.

محطة جمال عبدالناصر المحطة التبادلية للخط الأول مع الخط الثالث ويتم مقابلة آخر قطار ١٢ ونصف صباحا.

محطة العتبة المحطة التبادلية للخط الثاني مع الثالث ويتم مقابلة آخر قطار ١٢ ونصف صباحا.