ناضلنا ضد الإرهاب معا.. رسالة من بشار الأسد للرئيس الجزائري.. ما فحواها؟

أعلن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أنه سلم للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رسالة شفوية من نظيره السوري بشار الأسد.

جاء ذلك بعد لقاء وزير الخارجية السوري بالرئيس تبون، حيث قال المقداد: "سلمت للرئيس رسالة شفوية من أخيه الرئيس بشار الأسد، والرسالة تؤكد على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين".

وأضاف المقداد: "كنا ولازلنا إلى جانب الشعب الجزائري العظيم، ولا يمكن لأحد أن يفرق سوريا عن الجزائر"، موضحًا أن: "الجزائر دافعت عن سوريا ووقفت إلى جانبها".

ولفت: "ناضلنا ضد الإرهاب معا، والجزائر بحكم رئاستها للقمة العربية حريصة على الدفاع على مصالح الأمة"، مؤكدًا أن الرئيس تبون أكد له أن الجزائر لن تتخلى عن سوريا مهما كانت الصعوبات.

وتابع المقداد قوله: "الشعب السوري يتذكر بكل فخر مساعدة الجزائر في كارثة الزلزال"، لافتًا إلى أن "الجزائر بصفتها رئيس القمة العربية وقفت إلى جانب سوريا، وكانت تريد أن تكون سوريا في قلب الجامعة العربية وفي قلب العمل العربي المشترك".