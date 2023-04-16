اتحاد طلاب جامعة القاهرة ينظم حملة للتبرع بالملابس بمناسبة عيد الفطر

قال الطالب عبدالله عرمش رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، إن الاتحاد أطلق حملة توعوية بالتعاون مع بنك الكساء المصري بمناسبة اقتراب عيد الفطر المبارك، للتبرعات بالملابس.

وأضاف عرمش، أن اتحاد طلاب جامعة القاهرة يهدف من خلال التعاون القائم بين جامعة القاهرة وبنك الكساء مشاركة الفرحة ورسم البسمة على وجوه الجميع، وأن بنك الكساء المصري يُعد أقوى مؤسسة متخصصة في إعادة استخدام الملابس والأقمشة القديمة والذي يتم من خلال الفرز والإصلاح والتحويل وإعادة التدوير لضمان وصول هدية قيمة للاهالي، وتوزيعها علي الأسر والأطفال وغير القادرين على العمل.

ولفت إلي أن اتحاد طلاب جامعة القاهرة سوف يتعاون مع بنك الكساء لضمان توزيع الملابس بشكل منظم وفعال على المحتاجين والمستفيدين من مختلف المناطق، وأن جميع طلاب الاتحاد يسعون إلي التكاتف والمساهمة في نشر العطاء والمحبة.

ودعا اتحاد طلاب جامعة القاهرة جميع طلاب جامعة القاهرة الى المشاركة في حملة التبرعات بالملابس المنظمة بواسطة الاتحاد وبالتعاون مع بنك الكساء وأنه تم تخصيص أماكن لتلقي تبرعات الطلاب بملابسهم وتبرعاتهم وهي في الاماكن التالية:

1. كلية الإعلام

2. كلية الطب

3. كلية الهندسة

4. كلية الصيدلة

5. كلية الزراعة

وأشار اتحاد طلاب جامعة القاهرة الى أنه يمكن لجميع الطلاب التبرع بالملابس في أقرب صندوق لجمع التبرعات وأن الملابس التي ينظر إليها الطالب انه لا يرغب بها يمكنه التبرع بها وانها سوف تدخل الفرحة على قلوب الآخرين الذين ينتظرون هذه الملابس، قال تعالى:- "مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّـهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّـهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّـهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ".