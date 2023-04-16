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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بولندا والمجر تعلنان فرض حظر على واردات الحبوب والأغذية الأخرى من أوكرانيا

صدى البلد

قال المسؤول التنفيذي للكتلة الاوروبية اليوم الأحد إن الإجراء الأحادي الجانب بشأن التجارة من جانب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي غير مقبول ، بعد أن أعلنت بولندا والمجر فرض حظر على واردات الحبوب والأغذية الأخرى من أوكرانيا لحماية قطاعاتهما الزراعية المحلية.

يأتي ذلك بعد أن أغلق الغزو الروسي بعض موانئ البحر الأسود ، انتهى المطاف بكميات كبيرة من الحبوب الأوكرانية ، وهي أرخص من تلك المنتجة في الاتحاد الأوروبي ، بالبقاء في دول وسط أوروبا بسبب الاختناقات اللوجستية ، وضرب الأسعار والمبيعات للمزارعين المحليين.

خلقت هذه القضية مشكلة سياسية لحزب القانون والعدالة القومي الحاكم في بولندا في عام انتخابي حيث أثارت غضب الناس في المناطق الريفية حيث عادة ما يكون دعم حزب القانون والعدالة مرتفعًا.

وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية في بيان عبر البريد الإلكتروني 'نحن على علم بإعلانات بولندا والمجر بشأن حظر استيراد الحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى من أوكرانيا'.

'في هذا السياق ، من المهم التأكيد على أن السياسة التجارية هي من اختصاص الاتحاد الأوروبي الحصري ، وبالتالي ، فإن الإجراءات الأحادية غير مقبولة'.

وأضاف البيان 'في مثل هذه الأوقات الصعبة ، من الضروري تنسيق ومواءمة جميع القرارات داخل الاتحاد الأوروبي'.

وصرح المتحدث باسم الحكومة البولندية بيوتر مولر لوكالة الأنباء الحكومية PAP بأن الحكومة على اتصال دائم بالمفوضية الأوروبية بشأن هذه القضية ، وأن الحظر ممكن بسبب بند أمني.

تورطت بولندا والمجر في صراعات طويلة الأمد مع بروكسل حول قضايا من بينها استقلال القضاء وحريات الإعلام وحقوق مجتمع الميم ، وكلاهما تم حجب الأموال بسبب مخاوف بشأن سيادة القانون.

وقالت وزارة الزراعة الأوكرانية في بيان إن وزير الزراعة الأوكراني ميكولا سولسكي تحدث إلى نظيره المجري استفان ناجي يوم الأحد وأكد أن القرارات الأحادية الجانب غير مقبولة. وأضافت أن الاثنين اتفقا على التحدث مرة أخرى قريبا.

الاتحاد الأوروبي المنتجات الزراعية أوكرانيا بولندا والمجر

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