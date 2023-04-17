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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كانت أزمة طوال حياتها| سيدة تثير الجدل بفقدانها نصف وزنها.. اعرف الحكاية

دهون البطن
دهون البطن

أثارت سيدة الجدل على السوشيال ميديا بعد تخلصها من  دهون البطن بعلاج "غير مؤلم" و خضوعها لعلاج تجميد الدهون في أقل من 10 جلسات ، لاحظت والدة أحدهم تغيرات كبيرة في شكل جسدها ، كما كشفت في مقابلة حصرية مع موقع Express.co.uk.


 

كانت هيذر ناش ، 46 عامًا ، من نوتنغهامشير  البريطانية، تعاني من وزنها " باستمرار" قبل اكتشاف علاج Waves21 . بعد سنوات من القتال مع الرقم الموجود على الميزان ، ودورات لا نهاية لها من اتباع نظام غذائي اليويو ، فكرت هيذر في إجراء جراحة لفقدان الوزن لإصلاح منطقة مشكلة في معدتها. لكنها اختارت بدلاً من ذلك تقنية تجميد الدهون "غير المؤلمة" وحققت نتائج مذهلة.

في حديثها حصريًا إلى Express.co.uk ، قالت هيذر: "لقد كان وزني يتقلب باستمرار منذ أن كنت صغيرًا ، لذلك كنت أضع وزني وأفقد ثلاثة ، أربعة ، خمسة أحجار في كل مرة. وبعد ذلك بمرور الوقت ، سوف يزحف مرة أخرى.


"لقد قمت بعمل Weight Watchers و Slimming World وكل هذه الأشياء لفقدان الوزن ، ولكن بعد ذلك كان لدي دائمًا هذه المنطقة فوق زر بطني. لا يبدو أنه يهم ما فعلته ، لم يبدُ أبدًا أنه يذهب. هناك ، مثل رف فوق زر بطني ".

عندما سمعت هيذر عن علاج Waves 21 الذي قدمته Gelida Medica ، اعتقدت أنه "يبدو رائعًا" للحصول على نتائج فورية وتعني أنها لم تكن مضطرة للخضوع لجراحة إنقاص الوزن.

يستخدم العلاج غير الجراحي التحفيز الميتاميري لتقليل كل من دهون البطن (الدهون الحشوية) والدهون تحت الجلد.

قالت هيذر: "مع Waves21 ، من الصعب تخيل مقدار الاختلاف الذي أحدثته. بعد علاجي الأول ، يمكنك رؤية التغييرات التي أدخلتها على شكل جسدي 

دهون البطن تجميد الدهون تقنية تجميد الدهون فقدان الوزن الدهون الحشوية

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