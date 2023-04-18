تدفق للحركة السياحية بأسوان.. السياح يلتقطون الصور التذكارية فى بانوراما التطوير الجمالية

تشهد محافظة أسوان عروس المشاتى عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية إنتعاشة للحركة السياحية بمختلف المدن والمراكز.

ويحرص السائحون على التقاط الصور التذكارية وسط البانوراما الجمالية من التطوير والتجميل التى تشهدها المحافظة حالياً فى مختلف الأنحاء، خاصة بميدان المحطة وحديقة بلازا درة النيل وكورنيش النيل.

انتعاشة سياحية

ويقوم السياح بمجرد وصولهم لأسوان ببرامج سياحية مميزة، تشمل استقبال الفوج بالمرسى السياحي للقادمين عبر الفنادق العائمة، وتنظيم جولة حرة بالممشى السياحي لكورنيش النيل، للاستمتاع بمنظر وروعة النيل، بجانب توزيع بعض المطويات والكتيبات عليهم للتعريف بأهم المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة، علاوة علي حفاوة الاستقبال وتوفير كافة التسهيلات والتأمين.

وشهد معبدا رمسيس الثانى بمدينة أبوسمبل السياحية في أسوان تدفقات سياحية كبرى من مختلف الجنسيات الدولية حول العالم بعد زيارة نحو 16 ألف سائح أجنبى وصلوا إلى المدينة السياحية الجنوبية عبر وسائل النقل المختلفة البرية والجوية والنهرية خلال 3 أيام.

وسجل الخميس زيارة نحو 8900 سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية وصلوا إلى مدينة أبوسمبل عبر 4 رحلات طيران و3 بواخر نيلية ونحو 370 مركبة "باص وكوستر وملاكى".

تدفق السياح

فيما شهد يوم الجمعة قبل الماضية وصول نحو 4200 سائح، بينما شهد اليوم السبت زيارة نحو 3100 سائح بإجمالى 16 ألفا و200 سائح دولي من مختلف الجنسيات الأجنبية.

وقدم العاملون فى المنطقة الأثرية بأبوسمبل الخدمات والتسهيلات المطلوبة لاستقبال السائحين، وتسهيل دخولهم للمعبد والاستمتاع بجولة سياحية داخل معابد مصر القديمة، كما تم شرح عظمة القدماء المصريين فى التشييد والحضارة وهندسة الفلك فى تجسيد واحدة من أندر الظواهر الفلكية حول العالم وهى ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد أبو سمبل.

فيما كان قد أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته للجهات والشركات المنفذة بالإسراع بمعدلات التنفيذ للمشروعات الجارية بشرق مدينة أسوان والمخطط تنفيذها مع نهاية العام الحالي بشكل كامل ، لتغيير شكل الحياة وتحسين جودتها سواء فى البنية التحتية أو الطرق والمحاور أو التطوير والتجميل أو القضاء على التلوث، وهو الذى يستحق الإشادة من الوزارات والجهات الداعمة والمنفذة لهذه المشروعات غير المسبوقة.