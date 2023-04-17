رغم الاتهامات الجنائية.. ترامب يجمع أكثر من 34 مليون دولار لإعادة انتخابه

أعلنت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، جمع أكثر من 34 مليون دولار منذ بداية العام، من أجل إعادة انتخابه في عام 2024.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، شهدت الحملة ارتفاعًا في التبرعات المالية، حيث قالت حملته لشبكة "سي إن إن"، إن ترامب جمع 15.4 مليون دولار من تلك الأموال في الأسبوعين التاليين بعد توجيه التهم الجنائية إليه، مشيرةً إلى أنها أظهرت مدى احتشاد مؤيديه حوله.

وشهد ترامب أيضًا زيادة هائلة في أرقام استطلاعات الرأي الخاصة به بعد أن استدعاه المدعي العام في مانهاتن ألفين براج ووجه له أكثر من 30 تهمة تتعلق بدفع أموال صامتة للنجمة الإباحية السابقة ستورمي دانيلز، فيما برأ الرئيس السابق نفسه وقال إنه غير مذنب.

تشير الزيادة في الأرقام إلى أن ترامب أصبح أكثر شعبية من أي وقت مضى بين القاعدة الجمهورية.

وتأتي أحدث إحصائية للتبرعات التي تلقاها ترامب، في الوقت الذي يصف الأول نفسه، بأنه المرشح الأوفر حظاً للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة عام 2024، بين مجموعة متزايدة من المرشحين الجمهوريين، وذلك بعد إعلان حاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابقة نيكي هالي وحاكم أركنساس السابق "آسا هاتشينسون" ترشحهما للرئاسة.