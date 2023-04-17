صحة الغربية:غلق وتشميع 17 منشآة طبية غير حكومية تدار بدون ترخيص

تمكنت حملة لمديرية الصحة بالغربية من إغلاق 17 منشأة طبية خاصة تدار بدون ترخيص، ولا تتوافر بها أى اشتراطات صحية، مما يعرض المرضى للخطر الداهم، بالإضافة إلى مخالفة هذه المنشآت لسياسات مكافحة العدوي، وقانون البيئة، مع عدم اتخاذ الإجراءات الإحترازية، مما يؤدى إلى إنتشار العدوي، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ، وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ، بتكثيف الحملات علي المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة" بنطاق المحافظة.

كان الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة قد وجه بتكثيف الحملات على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة" بنطاق المحافظة ، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين ،حيث تم المرور على المنشأت طبية، وتم تحرير 17 محضرا لمنشآت طبية مخالفة وإعطاء ترخيص إلى 24 منشأة طبية خاصة خلال شهر مارس 2023م .

وقال الدكتور الهيثم عبد الحافظ مدير ادارة العلاج الحر قد تم تشكيل لجان من إدارة العلاج الحر بالإدارات الصحية ، للمرور المكثف وإحكام الرقابة علي المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وضبط المخالف منها، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين مقدماً الشكر لمفتشي العلاج الحر بالمديرية والإدارات التابعة.