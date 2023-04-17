رئيس مدينة الحسنة يناقش خطة الاستعداد لعيد الفطر المبارك بـ سيناء

ناقش مجلس مدينة الحسنة محافظة شمال سيناء، خلال اجتماع رؤساء القرى ومديري الإدارات الخدمية، برئاسة المحاسب سعد خليل بغدادي، رئيس مركز ومدينة الحسنة ، الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك، وكذلك متابعة جميع القطاعات الخدمية خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك ، لضمان تقديم الخدمات للمواطنين، بناءا على توجيهات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

نوبتجية:

و تم وضع ووضع نوبتجية بالإدارات الخدمية عيد الفطر بجميع القرى ، بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بمجلس المدينة والقرى التابعة للمركز.

وشدد بغدادي، على متابعة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين ، ومتابعة كافة القطاعات وخاصة رصد أي ظاهرة للتعديات على الأراضي المملوكة للدولة والبناء المخالف ، والإبلاغ الفورى عن حالة بناء مخالف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك حتى لا يتعرض أحد للمسائله القانونية.



فى إطار استعداد مركز ومدينة بئر العبد لاستقبال عي الفطر المبارك تم تشكيل لجنة للتفتيش على الأسواق من قبل مجلس المدينة، مدير إدارة البيئة ومدير إدارة المحلات بالتنسيق مع الإدارة البيطرية.. حيث تم المرور على الأسواق لمتابعة الأسعار وتاريخ صلاحيات النواد الغذائية، ومدى توفرها في الأسواق .