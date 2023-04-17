عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة الحسنة يناقش خطة الاستعداد لعيد الفطر المبارك بـ سيناء

توافر السلع والمواد
توافر السلع والمواد الغذائية في شمال سيناء

ناقش مجلس مدينة الحسنة محافظة شمال سيناء، خلال اجتماع رؤساء القرى ومديري الإدارات الخدمية، برئاسة المحاسب سعد خليل بغدادي، رئيس مركز ومدينة الحسنة ،  الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك، وكذلك متابعة جميع القطاعات الخدمية خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك ، لضمان تقديم الخدمات للمواطنين،  بناءا على توجيهات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء. 

 

نوبتجية:

 

و تم وضع  ووضع نوبتجية بالإدارات الخدمية  عيد الفطر بجميع القرى  ،  بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بمجلس المدينة والقرى التابعة للمركز.

 وشدد بغدادي،  على متابعة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين ،  ومتابعة كافة القطاعات وخاصة رصد أي ظاهرة للتعديات على الأراضي المملوكة للدولة والبناء المخالف ، والإبلاغ الفورى عن حالة بناء مخالف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك حتى لا يتعرض أحد للمسائله القانونية.
 

فى إطار استعداد  مركز ومدينة بئر العبد لاستقبال عي الفطر المبارك    تم  تشكيل لجنة للتفتيش على الأسواق من قبل مجلس المدينة، مدير إدارة البيئة ومدير إدارة المحلات بالتنسيق مع الإدارة البيطرية.. حيث تم المرور  على الأسواق  لمتابعة الأسعار وتاريخ صلاحيات النواد الغذائية، ومدى توفرها في الأسواق .

txt

محافظ شمال سيناء يهنئ الإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد

 

الحسنة عيد الفطر خطه الاستعداد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجمعة ولا السبت.. البحوث الفلكية تحسم الجدل حول موعد عيد الفطر

الوقفة المتمم لرمضان والجمعة أول أيامه|البحوث الفلكية يؤكد موعد عيد الفطر المبارك

كلام نهائي.. عيد الفطر هذا اليوم فلكيًا والإفتاء تستطلع هلال شوال الخميس

إيقاف محمود كهربا 12 مباراة.. وتغريم الأهلي ومرتضى منصور وحرمانه من دخول الملاعب

بـ100 مليون يورو| من أجل دوري أبطال أوروبا.. إجبار صلاح على الرحيل إلى هذا النادي

بعد خبر الكسوف|بيان عاجل من البحوث الفلكية بشأن هلال شوال وموعد عيد الفطر

أول رد فعل من خالد الغندور على العقوبات الجديدة ضد محمود كهربا

أحمد موسى يعلق على قرار لجنة الانضباط في أحداث قمة الأهلي والزمالك

ترشيحاتنا

أسعار الريال السعودى في البنوك اليوم الاثنين 17-4-2023

الأمير هاري يسب زوجة أبيه الملكة كاميلا.. ماذا حدث؟

صيام الست من شوال.. فضلها وهل يجب التتابع بعد يوم العيد؟

سفرة شم النسيم... طريقة عمل رنجة بالبطاطس وسلطة البطارخ

كلام نهائي.. عيد الفطر هذا اليوم فلكيًا والإفتاء تستطلع هلال شوال الخميس

بعد خبر الكسوف|بيان عاجل من البحوث الفلكية بشأن هلال شوال وموعد عيد الفطر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل ما تاكل الفسيخ والرنجة.. جمال شعبان يقدم نصائح لتفادي الخطر

4 أبراج يترددون في التعبير عن الحب.. هل أنت منهم؟

رواد السوشيال ميديا يسخرون من أغلى علبة كحك في مصر.. لن تصدق ثمنها

طبيب يحذر من تناول هذا المشروب مع الملوحة.. كارثة صحية

فيديو

خرمت ودني ومش بصوم ومبفوتش حلقة من جعفر العمدة.. تصريحات صادمة للسيناريست تامر حبيب

فريق العمل في لوكيشن التصوير .. هل تغيرت نهاية مسلسل جعفر العمدة؟

ممدوح عباس له فلوس لازم ياخدها.. تصريحات ميدو عن أزمة نادي الزمالك|فيديوجراف

مدينة بالجزائر تحير العالم.. مخلوقات بشرية تطير في السماء |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

د.احمد فخرى

د.أحمد فخري يكتب: الشعور بالنقص والدونية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الخطأ الذي لا يغتفر!

هالة أمين

هالة أمين تكتب: "كليوباترا".. ملكة مصرية أخفق الجميع في تجسيدها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان والتكافل الاجتماعي المصري

د. محمود الهواري

محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (9)  وإيَّاك نستعين

اﻟﻤﺰﻳﺪ