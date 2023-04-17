عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نيرة تصرخ: جوزي أجبرني على تعاطي الهيروين والشابو عشان أكون مدمنة زيه

صدى البلد

٤ سنوات من العذاب عاشتها نيرة  تحت سطوة زوجها ذو النفوذ أجبرها خلالها على تعاطي جميع أنواع المواد المخدرة وشرب الخمور خاصة أنه مدمن وأراد أن تسير معه في ذات الطريق، خوفا من آن تتركه وتفضحه في عمله. 
 

في دعوى نجحت الدكتورة نهى الجندي المحامية في الحصول بها على الخلاص للزوجة المجني عليها بالطلاق للضرر روت "نيرة" ما تعرضت له من أذى وظلم خلال فترة زواجها وقالت إنها تزوجت من شاب وسيم ميسور الحال ذو نفوذ وكذلك هي كانت من أسرة غنية وفتاتهم المدللة فهي ولدت وتربت في مجتمع راق فتلاقت العائلتان في المستوى الاجتماعي وتم الزفاف على الزوج صاحب المنصب المرموق. 

 

ادمان وانتقام

 

بعد قرابة ٩ سنوات من الزواج انجبت خلالها فتاة تبلغ من العمر ٧ سنوات فوجئت بأن زوجها تحول لشخص آخر بعدما عرف طريق المخدرات فكثرة الأموال في يده شجعته على شراء كميات مختلفة من جميع انواع المخدرات وتعاطيها حتى تحول لشبح يسيطر عليه الإدمان. 

وقالت نيرة: إنها حاولت منع زوجها عن ذلك ومساعدته على العلاج الا انه كان يرفض ويستمر في تعاطي المخدرات وبشكل اكبر مرددة: كأنه بيعند معايا، حتى هددته في احدى المرات انها لن تقبل ان ابنتها ترى ابيها ذلك الشخص المدمن سيئ الطباع كما انها انجبت رضيعا اخر تخشى عليه من نوبات غضب الأب فطلبت منه الطلاق أو فضحه في مكان عمله. 

 

ضربلي حقن ماكس

 

بعد لحظات صمت سيطرت على نيرة حالة من البكاء الهيستيري عندما تذكرت رد زوجها الانتقامي على تهديدها بتركه والطلاق منه وفضحه في عمله حيث قيدها وحقنها بمخدر الهيروين وكان يعطيها الجرعات بانتظام "كان بيضربلي حقن ماكس" حتى تحولت لمدمنة مثله كما اجبرها على تناول الخمور وتدخين مخدر الشابو، تتذكر نيرة لحظة علم والدها واسرتها باجبار زوجها لها على تعاطي المخدرات عندما طلبوا منها الصمت والتحمل خوفا من الفضيحة وسط مجتمعهم الراقي فبقيت تحت رحمة زوجها وجرعة المخدرات منذ عام ٢٠٢٠. 

علاج ب ٦٠٠ ألف جنيه

 

تستكمل نيرة شكواها قائلة: إنها للحظة قررت الخلاص من كل ذلك العذاب خوفا على طفليها من مصير مجهول بين ابوين مدمنين، خاصة بعد ترك زوجها لعمله وفقد نفوذه الذي كان يهددها به فهجرت منزلها وعادت لوالدها الذي تكفل بعلاجها داخل مصحة شهيرة وأنفق ٦٠٠ الف جنيه في فترة طويلة تعافت خلالها من الادمان، واقامت دعوى طلاق للضرر ضد زوجها مرفق بها كافة المستندات والتقارير الطبية التي أثبتت حالتها كمدمنة وتعافيها من الإدمان. 

طلاق بحكم محكمة

وقضت محكمة الاسرة بالتجمع الخامس بعد تداول القضية في عدة جلسات بتطليق الزوجة للضرر الواقع عليها من زوجها واعطائها كافة حقوقها. 

نيرة تصرخ جوزي اجبرني على تعاطي الهيروين مدمنة الدكتورة نهى الجندي المحامية محكمة الاسرة دعوى طلاق للضرر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجمعة ولا السبت.. البحوث الفلكية تحسم الجدل حول موعد عيد الفطر

كلام نهائي.. عيد الفطر هذا اليوم فلكيًا والإفتاء تستطلع هلال شوال الخميس

2500 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 بالمصنعية

إيقاف محمود كهربا 12 مباراة.. وتغريم الأهلي ومرتضى منصور وحرمانه من دخول الملاعب

الدولار يهبط بقوة عالميًا.. ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه الآن بعد زيادة الاحتياطي

طقس أول أيام عيد الفطر 2023.. الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين

أول رد فعل من خالد الغندور على العقوبات الجديدة ضد محمود كهربا

أحمد موسى يعلق على قرار لجنة الانضباط في أحداث قمة الأهلي والزمالك

ترشيحاتنا

مش هتاكله تاني.. طبيب يكشف حقائق مرعبة عن الفسيخ

الصحف الكويتية اليوم| السيسي يهنئ أقباط مصر في الكويت بعيد القيامة.. سوريا تتوعد بالرد على الاعتداءات الإسرائيلية.. ورئيس «فاجنر» يدعو لإنهاء حرب أوكرانيا.. وقوات الصين في حالة تأهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 17-4-2023

الدنيا ربيع والجو بديع.. مما حذرت الأرصاد الجوية المواطنين في شم النسيم؟

خلال 24 ساعة.. كوريا الجنوبية تسجل 5 آلاف إصابة جديدة بكورونا

عيد الفطر متى؟.. البحوث الفلكية تحسم الأمر بعد شائعة الجمعة أم السبت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في هذا التوقيت ..هاني الناظر وداعاً لملابس الشتاء الداكنة وأهلاً بالصيفية البيضاء

أمريكا.. مئات المراهقين ينشرون الفوضى وسط مدينة شيكاغو ..فيديو وصور

4 أسباب صادمة لعدم السيطرة على مستوى السكر في الدم|تفاصيل

نشرة المرأة والصحة| طبيب يحذر من تناول هذا المشروب مع الملوحة...ماذا يحدث للجسم عند تناول الرنجة؟

فيديو

خرمت ودني ومش بصوم ومبفوتش حلقة من جعفر العمدة.. تصريحات صادمة للسيناريست تامر حبيب

فريق العمل في لوكيشن التصوير .. هل تغيرت نهاية مسلسل جعفر العمدة؟

ممدوح عباس له فلوس لازم ياخدها.. تصريحات ميدو عن أزمة نادي الزمالك|فيديوجراف

مدينة بالجزائر تحير العالم.. مخلوقات بشرية تطير في السماء |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

د.احمد فخرى

د.أحمد فخري يكتب: الشعور بالنقص والدونية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الخطأ الذي لا يغتفر!

هالة أمين

هالة أمين تكتب: "كليوباترا".. ملكة مصرية أخفق الجميع في تجسيدها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان والتكافل الاجتماعي المصري

د. محمود الهواري

محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (9)  وإيَّاك نستعين

اﻟﻤﺰﻳﺪ