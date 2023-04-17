نيرة تصرخ: جوزي أجبرني على تعاطي الهيروين والشابو عشان أكون مدمنة زيه

٤ سنوات من العذاب عاشتها نيرة تحت سطوة زوجها ذو النفوذ أجبرها خلالها على تعاطي جميع أنواع المواد المخدرة وشرب الخمور خاصة أنه مدمن وأراد أن تسير معه في ذات الطريق، خوفا من آن تتركه وتفضحه في عمله.



في دعوى نجحت الدكتورة نهى الجندي المحامية في الحصول بها على الخلاص للزوجة المجني عليها بالطلاق للضرر روت "نيرة" ما تعرضت له من أذى وظلم خلال فترة زواجها وقالت إنها تزوجت من شاب وسيم ميسور الحال ذو نفوذ وكذلك هي كانت من أسرة غنية وفتاتهم المدللة فهي ولدت وتربت في مجتمع راق فتلاقت العائلتان في المستوى الاجتماعي وتم الزفاف على الزوج صاحب المنصب المرموق.

ادمان وانتقام

بعد قرابة ٩ سنوات من الزواج انجبت خلالها فتاة تبلغ من العمر ٧ سنوات فوجئت بأن زوجها تحول لشخص آخر بعدما عرف طريق المخدرات فكثرة الأموال في يده شجعته على شراء كميات مختلفة من جميع انواع المخدرات وتعاطيها حتى تحول لشبح يسيطر عليه الإدمان.

وقالت نيرة: إنها حاولت منع زوجها عن ذلك ومساعدته على العلاج الا انه كان يرفض ويستمر في تعاطي المخدرات وبشكل اكبر مرددة: كأنه بيعند معايا، حتى هددته في احدى المرات انها لن تقبل ان ابنتها ترى ابيها ذلك الشخص المدمن سيئ الطباع كما انها انجبت رضيعا اخر تخشى عليه من نوبات غضب الأب فطلبت منه الطلاق أو فضحه في مكان عمله.

ضربلي حقن ماكس

بعد لحظات صمت سيطرت على نيرة حالة من البكاء الهيستيري عندما تذكرت رد زوجها الانتقامي على تهديدها بتركه والطلاق منه وفضحه في عمله حيث قيدها وحقنها بمخدر الهيروين وكان يعطيها الجرعات بانتظام "كان بيضربلي حقن ماكس" حتى تحولت لمدمنة مثله كما اجبرها على تناول الخمور وتدخين مخدر الشابو، تتذكر نيرة لحظة علم والدها واسرتها باجبار زوجها لها على تعاطي المخدرات عندما طلبوا منها الصمت والتحمل خوفا من الفضيحة وسط مجتمعهم الراقي فبقيت تحت رحمة زوجها وجرعة المخدرات منذ عام ٢٠٢٠.

علاج ب ٦٠٠ ألف جنيه

تستكمل نيرة شكواها قائلة: إنها للحظة قررت الخلاص من كل ذلك العذاب خوفا على طفليها من مصير مجهول بين ابوين مدمنين، خاصة بعد ترك زوجها لعمله وفقد نفوذه الذي كان يهددها به فهجرت منزلها وعادت لوالدها الذي تكفل بعلاجها داخل مصحة شهيرة وأنفق ٦٠٠ الف جنيه في فترة طويلة تعافت خلالها من الادمان، واقامت دعوى طلاق للضرر ضد زوجها مرفق بها كافة المستندات والتقارير الطبية التي أثبتت حالتها كمدمنة وتعافيها من الإدمان.

طلاق بحكم محكمة

وقضت محكمة الاسرة بالتجمع الخامس بعد تداول القضية في عدة جلسات بتطليق الزوجة للضرر الواقع عليها من زوجها واعطائها كافة حقوقها.