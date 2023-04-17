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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

10 تنبيهات عاجلة بشأن امتحانات الترم الثاني 2023 للصفين الأول والثاني الثانوي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 10 تنبيهات عاجلة لمديريات التربية والتعليم ، في إطار تنظيم اعمال امتحانات الترم الثاني 2023  للصفين الاول والثاني الثانوي بالمدارس الرسمية والرسمية للغات والمدارس الخاصة(عربي / لغات) للعام الدراسي 2022 / 2023 .

 

امتحانات امتحانات الترم الثاني 2023  للصفين الاول والثاني الثانوي

 

حيث نبهت وزارة التربية والتعليم على مديريات التربية والتعليم بضرورة اتباع الاتي  :

  • التنبيه مشددا على كافة الجهات المعنية ، والادارات التعليمية التابعة لمديريتكم بمراعاة الالتزام بمواعيد عقد امتحانات الترم الثاني 2023 للصفين الاول والثاني الثانوي بدءا من يوم السبت الموافق 6 مايو وعدم عقد اي امتحانات خارج المواعيد المحددة

 

  • في امتحانات الترم الثاني 2023 للصفين الاول والثاني الثانوي .. يعد الامتحان الالكتروني هو الامتحان الاصلي للطلاب لذا يجب التنبيه على الا يتم اللجوء الى الامتحان الورقي في بداية الامتحان الالكتروني الا في حالة الضرورة القصوى ، وبعد التأكد من الاسباب التي تدعو لذلك من جانب مسئول التطوير التكنولوجي بالمدرسة مع اتباع كافة الاجراءات القانونية اللازمة

 

  • التأكيد على مدراء المدارس بتحرير محضر بمعرفة الملاحظين واخصائي التطوير التكنولوجي في حالة حدوث عطل بجهاز التابلت اثناء اداء الطالب امتحانات الترم الثاني 2023 للصفين الاول والثاني الثانوي وذلك ضمانا لحق الطالب

 

  • يتم التنبيه مشددا على ان يكون الامتحان الورقي للطلبة الذين يؤدون الامتحان ورقيا (منازل - الطلاب الذين لم يتمكنوا من اداء الامتحان إلكترونيا) هو ذات الامتحان الالكتروني طوال امتحانات الترم الثاني 2023 للصفين الاول والثاني الثانوي

 

  • في امتحانات الترم الثاني 2023 للصفين الاول والثاني الثانوي .. بالنسبة لطلاب الدمج تعقد امتحانات ورقية لهم بذات مواعيد اقرانهم طبقا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية الخاصة بكل اعاقة وكما هو متبع في الاعوام السابقة

 

  • في امتحانات الترم الثاني 2023 للصفين الاول والثاني الثانوي .. ممنوع منعا باتا اصطحاب التليفونات المحمولة او كاميرات التصوير او اي وسيلة اخرى داخل لجان الامتحان بغرض الغش او الشروع في الغش حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية طبقا لقانون مكافحة الغش

 

  • يتم تصحيح الامتحانات الورقية بجميع امتحانات الترم الثاني 2023 للصفين الاول والثاني الثانوي داخل المدرسة في سرية تامة اسوة بما تم في الفصل الدراسي الاول مع التأكيد على اعلان النتيجة لجميع الطلاب (إلكتروني / ورقي) في آن واحد

 

  • اذا تغيب الطالب بعذر مقبول عن امتحان الفصل الدراسي الاول في مادة او اكثر يعقد له امتحان تكميلي في الجزء الذي تمت دراسته خلال هذا الفصل تمت دراسته خلال هذا الفصل الدراسي الثاني فيؤدي الامتحان في المواد التي تغيب فيها في هذا الفصل  مع امتحان الدور الثاني ، ويكون امتحانه في الجزء من المنهج الذي تمت دراسته في الفصل الدراسي الثاني فقط

 

  • في امتحانات الترم الثاني 2023 للصفين الاول والثاني الثانوي .. في حال وجود اكثر من مادة امتحانية في اليوم الواحد وتغيب الطالب عن اداء امتحان المادة الاولى يحق له اداء الامتحان في المادة الثانية لذت اليوم

 

  • وخلال امتحانات الترم الثاني 2023 للصفين الاول والثاني الثانوي .. يتم اتباع كافة الاجراءات المعتادة والمنظمة لأعمال سير الامتحانات بكافة لجان الامتحان (إلكتروني - ورقي) طبقا للقرارات الوزارية واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات مع اتخاذ كافة الاجراءات لضمان سرية الامتحان.
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