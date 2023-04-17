وزير الدفاع الروسي يبلغ بوتين بتطورات التدريبات في المحيط الهادئ





أبلغ وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، اليوم الاثنين، الرئيس فلاديمير بوتين حول التدريبات التي أجراها أسطول المحيط الهادئ.

وقال شويجو إن التدريبات شملت "ضربات محاكية على مجموعات العدو البحرية" في المحيط الهادئ.

ورد بوتين قائلا إن "اختبارات SNAP أظهرت أن أسطول المحيط الهادئ، الذي يقع مقره في أقصى شرق روسيا، كان على مستوى عالٍ من الاستعداد ، وأن أولوية روسيا كانت أوكرانيا."

تحدث التدريبات بينما يزور وزير الدفاع الصيني لي شانغفو موسكو. ويوم الأحد، عقد اجتماعا مع بوتين.

أكد الكرملين، يوم الجمعة، أن حالة تأهب للقوات الروسية في المحيط الهادئ لا ترتبط بخطط توسع الناتو.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، أن رفع حالة التأهب للقوات في المحيط الهادئ هدفها تقييم الاستعداد القتالي.

وتم وضع أسطول المحيط الهادئ الروسي بأكمله في حالة تأهب قصوى يوم الجمعة لتدريبات SNAP التي ستشمل إطلاقات الصواريخ التدريبية في عرض ضخم للقوة وسط التوترات مع الغرب على القتال في أوكرانيا.

وقال وزير الدفاع، سيرجي شويجو، إن هدف ألعاب الحرب هو اختبار قدرة القوات المسلحة الروسية على استجابة العدوان.