شروط تشغيل الأطفال وعقوبات رادعة للمخالفين في القانون الجديد| تفاصيل

استخدم عدد من نواب البرلمان أدواتهم البرلمانية، بشأن غياب الرقابة والتفتيش على عمالة الأطفال في الأعمال والصناعات الخطرة .

وأكدوا أن هذا يعد انتهاكا للحقوق التى أقرها الدستور والقانون لصالح الطفل المصري، بحظر تشغيله في الأعمال التي تعرضه للخطر.

فى سياق متصل ، وضع قانون العمل الجديد شروط محددة لتشغيل الأطفال ، وفرض عقوبات رادعة على كل من يخالف حكم القانون .

حيث اشترط القانون على أن يتخلل مدة عمل الأطفال المقدرة بـ 6 ساعاتـ فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة بحيث لا تقل مجموعة عن ساعة واحدة، مع إلزام صاحب العمل بإبلاغ الجهات الإدارية بأسماء الأطفال الموجودين لديه، والأعمال المكلفين بها.

وحظر القانون تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن التعليم الأساسي أو بلوغهم 14 سنة أيهما أكبر، كما حدد الشروط والضوابط التي يتم فيها تشغيل لأطفال والأعمال والمهن والصناعات المسموح بإلحاقه بها وعدد ساعات العمل التي لا تجاوز 6 ساعات يوميًا.



عقوبات المخالفين

يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 2000 جنيه، مع تعدد الغرامة بتعدد العمال.

وتضاعف العقوبة حال العود، مع إغلاق المنشأة لمدة لا تجاوز 6 أشهر.