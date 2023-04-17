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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دياب: تحت الوصاية مسلسل سيبقى في التاريخ الدرامي.. ومنى زكي فنانة حتى النخاع

صدى البلد

كشف الفنان دياب عبر برنامج "رمضان ويانا" على " نغم FM" أن شخصية "صالح" التي يجسدها في مسلسل "تحت الوصاية" ليست شخصية شريرة. مشيرا إلى أن الشخصية تدافع عن حقها، ولها الأولوية في العمل على مركب شقيقه المتوفي.

وأكد دياب، أن "صالح" شخصية شديدة وحادة لأن يعمل في البحر في ظروف شديدة القسوة. متمنياً أن يكون الدور أعجب الجمهور وقدمه بالشكل المطلوب.

وأضاف دياب، أن التصوير كان خلال فصل الشتاء، كذلك التصوير في البحر من الأمور الصعبة للغاية.

وأشاد دياب، بالمخرج محمد شاكر خضير وبالمصور بشوي ريسبونس وبالمنتج هاني عبد الله وبفريق العمل بأكمله، والذين بذلوا مجهود كبير من أجل التصوير في دمياط والقصير وغيرها من المحافظات.

وأكد أنه تشجع للمشاركة في المسلسل، لأنه أيقن أنه عمل سيبقي في التاريخ الدرامي خاصة أنه يناقش قضية تخص نصرة المرأة. مضيفاً بأنه جسد أدوار شر كثيرة، وشخصية "صالح" الأقل في الشر مقارنة بغيرها.

وقال: " مصر حلوة حلاوة غير طبيعية.. اتفرج علي جمال مصر، وطيبة الناس زي مثلا أهالي عزبة البرج في رأس البر، وغيرهم أماكن كتير".

وأفاد دياب، أن مسلسل "تحت الوصايا" تم تصوير معظم مشاهده تصوير خارجي، بين البحر والشوارع وأماكن مختلفة، مشيداً بإخلاص واحترافية الفنانة منى زكي، وأنها اجتهدت في تمثيل دور "حنان" فهي فنانة حتى النخاع.

مسلسل تحت الوصاية تحت الوصاية محمد شاكر خضير الفنانة منى زكي دياب

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