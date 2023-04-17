عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

علي جمعة: إخراج زكاة الفطر نقودًا أولى للتيسير على الفقير

زكاة الفطر 2023
زكاة الفطر 2023

قال الدكتور علي جمعة عضو كبار العلماء، إن إخراج زكاة الفطر نقودًا أولى للتيسير على الفقير أن يشتري أي شيء يريده في يوم العيد; لأنه قد لا يكون محتاجًا إلى الحبوب، بل هو محتاج إلى  ملابس, أو لحم، أو غير ذلك، فإعطاؤه الحبوب يضطره إلى أن يطوف بالشوارع ليجد من يشتري منه الحبوب, وقد يبيعها بثمن بخس أقل من قيمتها الحقيقية، هذا كله في حالة اليسر.

زكاة الفطر 2023

وتابع علي جمعة من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “وجود الحبوب بكثرة في الأسواق, أما في حالة الشدة وقلة الحبوب في الأسواق، فدفع العين أولى من القيمة مراعاة لمصلحة الفقير”.

وتابع: لزكاة الفطر فضل عظيم، وثواب جزيل، لا يعلمه إلا الله وقد أعلمنا الله ببعض ذلك الفضل والثواب، وذلك الفضل والثواب قد يكون لارتباط هذه العبادة الجليلة بعبادة صيام رمضان فقد روي عن النبي ﷺ أنه (سئل: أي الصوم أفضل ؟ فقال شعبان لتعظيم رمضان قيل : فأي الصدقة أفضل ؟ قال صدقة في رمضان) [رواه الترمذي] وزكاة الفطر صدقة تخرج في رمضان كما صح عن ابن عمر (أنه كان يؤديها قبل العيد بيوم أو يومين) [مسلم وأبو داود]. قال محمد بن مصطفى الخادمي : (ودفع القيمة أفضل من دفع العين على المذهب، ومن فضائلها : قبول الصوم، والفلاح، والنجاة من سكرات الموت، وعذاب القبر كذا عن المنية والسراجية) [بريقة محمودية].

قيمة زكاة الفطر.. آخر موعد لها وحكم من تركها متعمدا

هل يجوز إخراج زكاة الفطر مكرونة بعد ارتفاع أسعار الأرز.. أزهري يجيب

إخراج زكاة الفطر مالاً

وأكمل: في عصرنا هذا الأولى إخراج زكاة الفطر مالاً، وعلى ذلك فستتراوح قيمتها 30جنية في أيامنا هذه، وقد ذهبنا إلى القول بإخراج زكاة الفطر من النقود موافقة لمذهب طائفة من العلماء يعتد بهم، كما أنه مذهب جماعة من التابعين، منهم : الحسن البصري حيث روي عنه أنه قال: «لا بأس أن تعطي الدراهم في صدقة الفطر»، وأبو إسحاق السبيعي، فعن زهير قال : «سمعت أبا إسحاق يقول: «أدركتهم وهم يعطون في صدقة الفطر الدراهم بقيمة الطعام»،  وعمر بن عبد العزيز، فعن وكيع عن قرة قال: جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز في صدقة الفطر : «نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته: نصف درهم». وهو مذهب الثوري، وأبي حنيفة، وأبي يوسف. 

وهو مذهب الحنفية، وبه العمل والفتوى عندهم في كل زكاة، وفي الكفارات، والنذر، والخراج، وغيرها. وهو أيضًا مذهب الإمام الناصر، والمؤيد بالله، من أئمة أهل البيت الزيدية. وبه قال إسحاق بن راهويه، وأبو ثور، إلا أنهما قيدا ذلك بالضرورة، كما هو مذهب بقية أهل البيت، أعني جواز القيمة عند الضرورة، وجعلوا منها : طلب الإمام المال بدل المنصوص.

وهو قول جماعة من المالكية كابن حبيب، وأصبغ، وابن أبي حازم، وابن دينار، وابن وهب، على ما يقتضيه إطلاق النفل عنهم في تجويز إخراج القيم في الزكاة، الشاملة لزكاة المال وزكاة الرؤوس، بخلاف ما نقلوه عن ابن القاسم وأشهب، من كونهما أجازا إخراج القيمة في الزكاة إلا زكاة الفطر وكفارة الأيمان. [راجع مصنف عبد الرزاق، وابن أبي شيبة، وبدائع الصنائع للكاساني، والسيل الجرار للشوكاني، والبحر الزخار لابن مرتضى].

كل هؤلاء العلماء ذهبوا إلى ذلك هذا في عصورهم القديمة وقد كان نظام المقايضة موجودًا، بمعنى أن كل السلع تصلح وسائل للتبادل وخاصة الحبوب، فكان يباع القمح بالشعير، والذرة بالقمح وهكذا، أما في عصرنا وقد انحصرت وسائل التبادل في النقود وحدها، فنرى أن هذا المذهب هو الأوقع والأرجح، بل نزعم أن من خالف من العلماء قديمًا لو أدرك زماننا لقال بقول أبي حنيفة، ويظهر لنا هذا من فقههم وقوة نظرهم.

زكاة الفطر زكاة الفطر 2023 الدكتور علي جمعة اخراج زكاة الفطر زكاة الفطر صدقة زكاة الرؤوس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجمعة ولا السبت.. البحوث الفلكية تحسم الجدل حول موعد عيد الفطر

مفاجأة في سعر الذهب خلال شم النسيم .. تفاصيل

2500 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 بالمصنعية

كلام نهائي.. عيد الفطر هذا اليوم فلكيًا والإفتاء تستطلع هلال شوال الخميس

الدولار يهبط بقوة عالميًا.. ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه الآن بعد زيادة الاحتياطي

الرئيس السيسي يصدق على عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي

اتحاد الكرة عن عقوبة كهربا: يقف تنفيذها في هذه الحالة

نهاية البشرية.. تحذيرات من زلزال بقوة 9 ريختر يضرب دولة عظمى.. شاهد

موضوعات متعلقة

أفضل علاج بالرقية الشرعية لمن أصيب بالعين والحسد .. حصنوا أطفالكم وأنفسكم

صيام الست من شوال.. فضلها وهل يجب التتابع بعد يوم العيد؟

علامات ليلة القدر اجتهادية أم حقيقية.. ومتى نصادفها؟ علي جمعة يجيب

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 26 رمضان.. ودعاء وقت السحر مستجاب

دعاء اليوم السادس والعشرين من رمضان.. اللهم إنك عفو كريم حليم

اتَّقوا الله في أملاك النساء| المفتي: ميراث المرأة نصف الرجل في 4 حالات فقط.. وحرمانها أكل لأموال الناس بالباطل

بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين.. ننشر السؤال الـ25 من وفوق كل ذي علم عليم

بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين .. ننشر اسم الفائز الـ 24 بمسابقة وفوق كل ذي علم عليم

ترشيحاتنا

32 واقعة .. القبض على هاكر الفيس بوك وابتزاز المواطنين

بالحلوى والهدايا.. محافظة القاهرة تفاجئ المواطنين في احتفالات شم النسيم بالحديقة الدولية

إيران تكشف عن تطورات جديدة في العلاقات مع السعودية.. تفاصيل

استخدموا مركب صيد .. تفاصيل سرقة أجزاء من كوبرى يالبحيزة

دفعت تمن جمالي ومش بفكر في عمرو دياب .. رد شيرين على زواجها من الهضبة

شاهد| لحظة إعلان الناطق باسم قوات الدعم السريع انشقاقه وانضمامه للجيش السوداني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في شم النسيم.. ما رمزية البيض والرنجة والفسيخ عند المصري القديم

عاوزه واحد قادر.. إطلالات رضوى الشربيني تثير السوشيال ميديا| شاهد

شاهد| إعطاء أرنب رتبة ضابط شرطة في أمريكا.. والسبب

هنبوظ الريجيم.. طرق تناول الفسيخ أثناء الدايت

فيديو

يستخدم في أهم وأدق الصناعات .. ما هو خام التنتالوم ؟

خرمت ودني ومش بصوم ومبفوتش حلقة من جعفر العمدة.. تصريحات صادمة للسيناريست تامر حبيب

فريق العمل في لوكيشن التصوير .. هل تغيرت نهاية مسلسل جعفر العمدة؟

ممدوح عباس له فلوس لازم ياخدها.. تصريحات ميدو عن أزمة نادي الزمالك|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

د.احمد فخرى

د.أحمد فخري يكتب: الشعور بالنقص والدونية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الخطأ الذي لا يغتفر!

هالة أمين

هالة أمين تكتب: "كليوباترا".. ملكة مصرية أخفق الجميع في تجسيدها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان والتكافل الاجتماعي المصري

د. محمود الهواري

محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (9)  وإيَّاك نستعين

اﻟﻤﺰﻳﺪ