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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة السويس تطمئن على مصابي حادث طريق القطامية

صدى البلد

استقبل مستشفى السويس العام 9 مصابين جراء حادث بطريق القطامية، وعقب وصول المصابين  تم إجراء الاشعات والفوحصات اللازمه بكافة التخصصات. 

 وقامت الدكتورة أمل رشدي وكيلة وزارة الصحة بالسويس، بزيارة الحالات والاطمئنان عليهم فور وقوع الحادث ، حيث رافق سيادتها الدكتور احمد نوح مدير مستشفى السويس العام  ،هذا  وقد تم التعامل مع حالات المصابين التي تراوحت ما بين الكدمات والسجحات وكسور متفرقة بأنحاء الجسم ،

وتم حجز جميع الحالات بالاقسام الداخلية تحت الملاحظة والمتابعة الطبية لحين التأكد من تماثل جميع المصابين للشفاء ، هذا وتتابع الدكتورة أمل رشدي   متابعة الحالات مع الفريق الطبي على مدار الساعة منذ وقوع الحادث.

 

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