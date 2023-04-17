وكيل صحة السويس تطمئن على مصابي حادث طريق القطامية

استقبل مستشفى السويس العام 9 مصابين جراء حادث بطريق القطامية، وعقب وصول المصابين تم إجراء الاشعات والفوحصات اللازمه بكافة التخصصات.

وقامت الدكتورة أمل رشدي وكيلة وزارة الصحة بالسويس، بزيارة الحالات والاطمئنان عليهم فور وقوع الحادث ، حيث رافق سيادتها الدكتور احمد نوح مدير مستشفى السويس العام ،هذا وقد تم التعامل مع حالات المصابين التي تراوحت ما بين الكدمات والسجحات وكسور متفرقة بأنحاء الجسم ،

وتم حجز جميع الحالات بالاقسام الداخلية تحت الملاحظة والمتابعة الطبية لحين التأكد من تماثل جميع المصابين للشفاء ، هذا وتتابع الدكتورة أمل رشدي متابعة الحالات مع الفريق الطبي على مدار الساعة منذ وقوع الحادث.