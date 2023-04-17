أخبار التعليم| أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 .. الوزارة تكشف موعد تسليمها للطلاب

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

إتاحة نقل المعلمين بين الإدارات التعليمية .. اعرف الضوابط والأوراق المطلوبة

نقل المعلمين بين الإدارات التعليمية .. بدأت المديريات والإدارات التعليمية تعلن عن فتح باب تقديم الطلبات الخاصة به لمن يرغب في ذلك من المعلمين.

نادي ريادة الأعمال بجامعة القاهرة يفتح باب العضوية والاشتراك.. تعرف علي مميزاته

أعلن نادي ريادة الأعمال بجامعة القاهرة عن فتح باب التقديم على عضوية النادي، وطلب استخراج كارنيه العضوية، لطلاب جامعة القاهرة المقيدين بأي فرقة من الفرق المختلفة حاليا من كافة كليات الجامعة ومنتسبيها بداية من الطلاب الى أعضاء هيئة التدريس.

الخشت يستعرض الجوانب الإنشائية وموقف البرامج الدراسية بجامعة القاهرة الدولية

عقد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة اجتماعين لمتابعة مشروع جامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر كأول جامعة برامج على مستوى العالم، وذلك في إطار التحول نحو جامعات الجيل الرابع وخلق كيان أكاديمي جديد ومتكامل قائم على الشراكة مع الجامعات الدولية ذات الثقل العالمي، والتوسع في إتاحة فرص التعليم الجامعي الدولي المتميز من خلال برامج دراسية عصرية تلبي احتياجات سوق العمل.



أرقام جلوس الثانوية العامة 2023.. التعليم تكشف موعد تسليمها للطلاب



ارقام جلوس الثانوية العامة 2023 .. تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأن موعد تسليمها لطلاب الثانوية العامة 2023 في جميع المدارس الثانوية الموجودة على مستوى الجمهورية .



10 تنبيهات عاجلة بشأن امتحانات الترم الثاني 2023 للصفين الأول والثاني الثانوي



أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 10 تنبيهات عاجلة لمديريات التربية والتعليم ، في إطار تنظيم اعمال امتحانات الترم الثاني 2023 للصفين الاول والثاني الثانوي بالمدارس الرسمية والرسمية للغات والمدارس الخاصة(عربي / لغات) للعام الدراسي 2022 / 2023



وزير التعليم العالى يشهد فعاليات قرعة موسم الحج لهذا العام 2023



شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى فعاليات القرعة العلنية الخاصة بموسم الحج لهذا العام 2023 للعاملين بديوان عام وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمعاهد التابعة لها والجامعات الحكومية والأهلية، والجامعات التكنولوجية.

خبير فلك: الانشغال بتحديد ليلة القدر يدخل تحت باب علم لا ينفع



نشهد دائما العديد من المحاولات لتحديد ليلة القدر، وحتى الآن لا يمكن لأحد أن يجزم بليلة بعينها أنها ليلة القدر، حيث لم يخبر النبي بها، وهناك العديد من المحاولات والكتابات والآراء التي تحاول تحرى وتحديد ليلة القدر في كل عام وهناك من يذهب أبعد من ذلك ويقول أن العلم الآن بمعدته واجهزته وإمكانياته قادر علي تحديد ليلة القدر من قبل شهر رمضان كما يحدث مع بدايات شهر رمضان والعيد وذلك عن طريق الحسابات الفلكية.

أستاذ فلك: قمر شوال يولد يوم الخميس 29 رمضان ولن يكون مرئيا



قال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، أن القمر يوم الخميس القادم 20 أبريل 29 رمضان لن يكون مرئيا في السماء طوال الليل، وفي هذا اليوم نشهد ولادة هلال شهر شوال حيث يعرف القمر في ذلك بأنه الجديد (محاق شهر شوال).



رئيس جامعة جنوب الوادي: تطوير مبنى المدينة الجامعية للطالبات بـ65 مليون جنيه



قال الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادى، إن مبنى المدينة الجامعية للطالبات "أ " يشهد عملية تطوير شاملة بتكلفة ٦٥ مليون جنيه، تتضمن غرف الإقامة و المطبخ وقاعات الطعام و الإضاءة ومختلف المرافق و تبلغ الطاقة الاستيعابية للمبنى 752 طالبة.