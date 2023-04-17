نادي ريادة الأعمال بجامعة القاهرة يفتح باب العضوية والاشتراك.. تعرف علي مميزاته

أعلن نادي ريادة الأعمال بجامعة القاهرة عن فتح باب التقديم على عضوية النادي، وطلب استخراج كارنيه العضوية، لطلاب جامعة القاهرة المقيدين بأي فرقة من الفرق المختلفة حاليا من كافة كليات الجامعة ومنتسبيها بداية من الطلاب الى أعضاء هيئة التدريس.

مميزات عضوية نادي ريادة الأعمال بجامعة القاهرة

ويوجد عدد من مميزات عضوية نادي ريادة الأعمال بجامعة القاهرة وهي كالتالي :

توفير توجيه وتدريب من قبل خبراء الصناعة والأكاديميين للمساعدة في تطوير فكرة عملك ونموذج الأعمال.

حضور ورش عمل وندوات حول موضوعات مختلفة تتعلق بريادة الأعمال، مثل التسويق، وإدارة المشاريع، والتمويل، والمبيعات وكلها مجانية.

إمكانية التواصل والتعاون مع طلاب آخرين مهتمين بربادة الأعمال وأعضاء هيئة التدريس والمهنيين.

توفير بيئة ملهمة تدعم الإبداع وتشجع على التفكير خارج الصندوق.

فرصة المشاركة في المسابقات والتمويل.

واشار نادي ريادة الأعمال بجامعة القاهرة علي علي الرغبين في الإلتحاق والتقدم الاشتراك في عضوية النادي التسجيل والانضمام من خلال الرابط التالي:

https://forms.gle/o2MPkPif4LtHJ3nx6

وعلي الجانب الآخر أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أسماء الفائزين في مسابقة وقف الفنجري لعام 2022 بعنوان "تنمية الريف المصري وبناء شخصية المواطن"، وذلك بعد انتهاء لجنة التحكيم من فحص ومناقشة وتقييم الأبحاث التي تقدم بها الباحثون المتسابقون من مختلف الجهات.

ففي جوائز مسابقة الفنجري الأصلية، فاز بالمركز الأول (25 ألف جنيه) الدكتور هشام أحمد محمد إبراهيم الأستاذ بمركز البحوث الزراعية، وفاز بالمركز الثاني (15 ألف جنيه) الباحث أحمد أنور أحمد بجامعة حلوان، كما فازت بالمركز الثالث (10 آلاف جنيه) الباحثة مرفت عادل محمد أحمد باحثة دكتوراه بكلية الآداب بجامعة القاهرة.