إعلام القاهرة تعلن مواعيد عقد مؤتمرها العلمي لمناقشة آليات صناعة المحتوى الرقمي

تعقد كلية الإعلام جامعة القاهرة المؤتمر العلمي الدولي الثامن والعشرين "صناعة المحتوى الإعلامي الرقمي: الآليات والتحديات" يومي 7 و8 مايو 2023 المقبلين، تحت رعاية رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد عثمان الخشت، ويضم المؤتمر 11 جلسة بحثية و5 حلقات نقاشية منهم حلقتين أجانب و3 حلقات نقاشية ما بين مصريين وعرب.

وينتمي المشاركون الأجانب من الخبراء المتحدثين في الحلقات النقاشية إلي عدة دول منها: الولايات المتحدة الأمريكية، كندا ، أسبانيا، بنجلاديش، نيجيريا، الهند، فيما ينتمي المشاركون العرب من الخبراء المتحدثين في الحلقات النقاشية إلى عدة دول، منها: مصر والإمارات والأردن.

تتضمن موضوعات الحلقات النقاشية باللغة العربية الاتصال الحكومي والمؤسسي في ظل تقنيات الذكاء الاصطناعي والميتافيرس: تجارب عالمية ومحلية، المؤثرون بين حرية التعبير وحدود قوة التأثير والمسئولية الاجتماعية، واقع ومستقبل المنصات الرقمية العربية: رؤية نقدية واستشرافية، ويشارك فى المؤتمر أساتذة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية ما بين رئاسة الجلسات البحثية والحلقات النقاشية والتعقيب عليها، ويبلغ عدد الباحثين المشاركين ببحوث علمية فى المؤتمر (58) باحثًا من كليات ومعاهد الإعلام المختلفة داخل مصر وخارجها.

كما تتنوع الموضوعات التى تتناولها الجلسات للمؤتمر، وتدور معظمها حول المحاور التالية:

استراتيجيات تسويق المحتوى الإعلامي الرقمي، وصناع المحتوي الإعلامي وأساليب مواجهته، وتجارب عربية ودولية في صناعة المحتوى الإعلامي الرقمي ، وتكنولوجيا الإعلام الرقمي وصناعة المحتوى، والذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مجال صناعة المحتوى الإعلامي، والمنصات الرقمية وتأثيراتها، والاتجاهات البحثية في مجال الإعلام الرقمي، والإعلام الرقمي في ضوء الضوابط الأخلاقية.