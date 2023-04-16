جامعة حلوان تعلن القوائم النهائية للمرشحين لعمادة كلية التجارة

كشفت جامعة حلوان أن البت في الطعون وإعلان الأسماء النهائية للمتقدمين على عمادة كلية التجارة وإدارة الأعمال يتم اليوم الأحد 16 أبريل.

وأوضحت ادارة جامعة حلوان إلى أن موعد المقابلات الشخصية للمرشحين الذين سيتم قبولهم بالترشح لمنصب عميد كلية التجارة لم يتم تحديده حتى الآن وسيتم ذالك بعد اعلان القوائم النهائية للترشح و ظهور نتيجة الطعون.

وكانت قد قامت جامعة حلوان بإعلان أسماء القائمة المبدئية للمتقدمين يوم الاثنين الموافق: ١٠ أبريل 2023.

وعلي جانب آخر يهنئ الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والأنبا بسنتي أسقف حلوان والمعصرة، والدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الانجيلية بالقاهرة والأخوة الأقباط في مصر، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، داعيا الله أن تسود روح المحبة والإخاء بين المصريين جميعًا و أن تنعم مصر بالأمن والاستقرار .

وأكد الدكتور السيد قنديل أن جميع الأديان رسالتها المحبة والسلام، و أن المصريين بجميع طوائفهم كيان واحد تدعمه أواصر المحبة و الأخوة تحت مظلة الوحدة الوطنية.