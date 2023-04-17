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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أرقى العبادات .. حسام موافي : الصبر عند ربنا أشد من الصلاة |فيديو

حسام موافي
حسام موافي

تحدث الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، عن فضل الصبر، قائلا: "بلاش شكوى ونصبر عشان ربنا مش بيسيب حد".

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وأضاف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة، خلال تقديمه برنامج "رب زدني علما"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "ربنا في القرآن قدم الصبر على الصلاة حيث قال عز وجل "واستعينوا بالصبر والصلاة".

وأشار الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة،: "الصبر من أرقى العبادات.. وحياتنا كلها تحتاج إلى صبر، والمرحلة التي نعيشها حاليا وارتفاع الأسعار تحتاج إلى صبر، والأزمة هتعدي"، مؤكدا: "الصبر عند ربنا أشد من الصلاة".

حسام موافي الصبر ارتفاع الأسعار الدكتور حسام موافي برنامج رب زدني علما صدى البلد

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