قرقاش : لا بديل عن الحوار للتوصل إلى حل يجنّب السودان المعاناة

أكد الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في تغريدة على تويتر إنه لا بديل عن الحوار في السودان.



قال قرقاش في تغريدته :"لا بديل عن مسار الحوار للتوصل إلى حل سياسي يجنب السودان المزيد من المعاناة ويعيده إلى طريق الانتقال السلمي والدستوري، يتطلب ذلك وقفاً فورياً لإطلاق النار وانخراط ايجابي في محادثات جادة بين كافة الأطراف، وأن يكون الدور العربي فاعلاً ومحورياً لمساعدة الأشقاء على تخطي هذه الأزمة".



واعتبر قرقاش ، أن العنف لا يولد إلا العنف، ولا بديل عن ضبط النفس والحوار بين المتحاربين في السودان.

وقبل أمس قال قرقاش عبر تويتر: «قلوبنا مع أهل السودان الشقيق، فالعنف لا يولد إلا العنف، ولا بديل عن ضبط النفس والحوار بين المتحاربين، ولا خيار إلا الانتقال السلمي وفتح صفحة جديدة تليق بهذا البلد العريق بعد طول معاناة، فرفقاً بالسودان وشعبه».