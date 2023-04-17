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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لم يتواجد وقت الحادث..سقوط واجهة عقار بكرموز غربي الإسكندرية دون إصابات|شاهد

سقوط واجهة عقار بكرموز
سقوط واجهة عقار بكرموز غربي الإسكندرية دون إصابات

شهدت منطقة كرموز غربي محافظة الإسكندرية سقوط واجهة منزل مكون من ثلاث طوابق، دون خسائر في الأرواح والممتلكات.
وذكرت مديرية التضامن بالاسكندرية، أنه وفقا  للإشارة الواردة الينا من غرفه عمليات المحافظة والتي تفيد بسقوط واجهة منزل مكون من 3 طوابق، بشارع الرسالة متفرع من شارع خوفو، بكرموز، بنطاق حي غرب، توجهت فرق الاغاثة بالمديرية إلى موقع الحادث.

وتوجهت فرق الاغاثة على الفور الي موقع البلاغ للمعاينة، وبالبحث تبين أن العقار رقم ٤
شارع حسن غزلان من الرساله خوفو كرموز، مكون من أرضي و ثلاثة ادوار علوي وله قرار إزالة، ويقيم بها شخص واحد وكان خارج العقار وقت الحادث والشقه باسم أخته في الدور الارضي وهو مقيم بها منذ شهرين، ولايوجد خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

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منطقة كرموز محافظة الاسكندرية سقوط واجهة منزل خسائر في الأرواح مديرية التضامن بالاسكندرية شارع الرسالة شارع خوفو

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