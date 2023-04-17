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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفيش إحراج.. تعليق زينة على حمل محمد رمضان لأختها.. فيديو

زينة
زينة

حلت الفنانة زينة، ضيفة على الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج " حبر سري " المذاع على قناة " القاهرة والناس". 

 

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وكشفت زينة عن رد فعلها على قيام محمد رمضان بحمل شقيقتها في كواليس تصوير مسلسل جعفر العمدة.

وقالت زينة :"  اللقطة دي لا تضر أحد والصورة دي كانت في لوكيشن تصوير المسلسل ".

 وأضافت زينة :" أختي هي الستايلست الخاص بي، وكانت بتعدل ملابس محمد رمضان وقلت لمحمد رمضان عيد ميلادها النهاردة وكنا بنهزر".

 وتابعت زينة :" محمد رمضان كان بيهزر مع شقيقتي وشالها احتفالا بعيد ميلادها ولم يقصد شيء ولا يوجد إحراج مطلقا ".

زينة محمد رمضان جعفر العمدة أسما إبراهيم اخبار التوك شو

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