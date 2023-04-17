مفيش إحراج.. تعليق زينة على حمل محمد رمضان لأختها.. فيديو

حلت الفنانة زينة، ضيفة على الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج " حبر سري " المذاع على قناة " القاهرة والناس".

وكشفت زينة عن رد فعلها على قيام محمد رمضان بحمل شقيقتها في كواليس تصوير مسلسل جعفر العمدة.

وقالت زينة :" اللقطة دي لا تضر أحد والصورة دي كانت في لوكيشن تصوير المسلسل ".

وأضافت زينة :" أختي هي الستايلست الخاص بي، وكانت بتعدل ملابس محمد رمضان وقلت لمحمد رمضان عيد ميلادها النهاردة وكنا بنهزر".

وتابعت زينة :" محمد رمضان كان بيهزر مع شقيقتي وشالها احتفالا بعيد ميلادها ولم يقصد شيء ولا يوجد إحراج مطلقا ".