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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ميركل "سياسية غير مسبوقة".. تكريم خاص من ألمانيا للمستشار السابقة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

منح الرئيس الاتحادي الألماني فرانك فالتر شتاينماير أنجيلا ميركل وسام الاستحقاق الصليب الأكبر، وهي أعلى جائزة تمنحها الجمهورية الاتحادية.

وأشاد شتاينماير بميركل ووصفها بأنها "سياسية لا مثيل لها" نجحت في توجيه ألمانيا خلال العديد من الأزمات، وذلك وفق ما نشرته صحيفة فوكس الألمانية.

"لقد ساعدت بلادنا على النجاح الاقتصادي في ظل تحديات غير مسبوقة"، هكذا قال مساء الاثنين في حفل تسليم وسام الاستحقاق من الصليب الأكبر لجمهورية ألمانيا الاتحادية ، في بيان خاص لزعيم الاتحاد المسيحي الديمقراطي منذ فترة طويلة.

وقال شتاينماير إنه سعيد بتكريمهم بهذه الطريقة ، بحسب نص الخطاب: "أن يتم تكريمك، سيدتي المستشارة، لولايتك غير العادية الطويلة في المنصب ولحياتك السياسية غير العادية، والتي استخدمت خلالها تجربة الديكتاتورية بشكل مقنع للغاية لتعزيز الديمقراطية".

ومنح شتاينماير ميركل أعلى جائزة ممكنة تمنحها الجمهورية الفيدرالية، لم يحصل على هذا الوسام قبلها، سوى المستشارين السابقين كونراد أديناور وهيلموت كول (كلاهما من الاتحاد الديمقراطي المسيحي)، وقد شغلت ميركل منصب المستشارة من 2005 إلى 2021.

قال شتاينماير: "لقد خدمت ألمانيا لمدة 16 عامًا - بطموح وحكمة وشغف، ولقد عملت لمدة 16 عامًا من أجل الحرية والديمقراطية ، من أجل بلدنا ورفاهية شعبها بلا كلل وأحيانًا إلى أقصى حد من قوتك الجسدية، فخلال فترة ولايتي تبعت الأزمات والأوضاع الاستثنائية بعضها البعض وتداخلت في بعض الأحيان، ولم تنج العديد من البلدان من هذه المرحلة".

حضر المراسم خليفة ميركل، المستشار الاتحادي أولاف شولتس ( الحزب الاشتراكي الديمقراطي )، كما تم دعوة حوالي 20 ضيفًا إلى الحفل الصغير الذي تلاه عشاء، بالإضافة إلى عائلاتهم، وكان الرفاق السابقون مثل الرؤساء السابقين للمستشار توماس دي ميزير ورونالد بوفالا وبيتر ألتماير وهيلج براون مدرجين في قائمة الضيوف.

المستشارة ميركل المانيا تكريم الرئيس الألماني

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