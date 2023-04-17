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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

على كرسي الاعتراف.. زينة تفاجئ أسما إبراهيم بسؤال على الهواء

زينة واسما ابراهيم
زينة واسما ابراهيم

حلت الفنانة زينة، ضيفة على الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج " حبر سري " المذاع على قناة " القاهرة والناس". 

 

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وفاجأت الفنانة زينة، الإعلامية أسما إبراهيم بطلب مفاجئ على الهواء قائلة: "انتي بتجيبي الناس وبتسأليهم .. تعالي اقعدي على كرسي الاعتراف".

 ووجهت الفنانة زينة سؤالا للإعلامية أسما إبراهيم قائلة :" تقري وتعترفي إنك استضفتي ناس في البرنامج مش راضية على وجودهم معكي ".

 وقالت أسما إبراهيم :" أقر وأعترف إني استضفت ناس مش راضية على وجودهم معي ".

 وتابعت أسما إبراهيم:"  أي ضيف له احترامه  ولا أستطيع أن أذكر أسماء احتراما للبرنامج والقناة التي أعمل فيها ".

زينة أسما إبراهيم حبر سري اخبار التوك شو ضيوف

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