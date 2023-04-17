على كرسي الاعتراف.. زينة تفاجئ أسما إبراهيم بسؤال على الهواء

حلت الفنانة زينة، ضيفة على الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج " حبر سري " المذاع على قناة " القاهرة والناس".

وفاجأت الفنانة زينة، الإعلامية أسما إبراهيم بطلب مفاجئ على الهواء قائلة: "انتي بتجيبي الناس وبتسأليهم .. تعالي اقعدي على كرسي الاعتراف".

ووجهت الفنانة زينة سؤالا للإعلامية أسما إبراهيم قائلة :" تقري وتعترفي إنك استضفتي ناس في البرنامج مش راضية على وجودهم معكي ".

وقالت أسما إبراهيم :" أقر وأعترف إني استضفت ناس مش راضية على وجودهم معي ".

وتابعت أسما إبراهيم:" أي ضيف له احترامه ولا أستطيع أن أذكر أسماء احتراما للبرنامج والقناة التي أعمل فيها ".