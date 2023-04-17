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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مندوب أمريكا لدى الأمم المتحدة: القتال في السودان يهدد المسار السياسي

أرشيفية
أرشيفية

قالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، اليوم الاثنين، إن القتال الدائر في السودان يهدد المسار السياسي، مناشدة كل الأطراف توفير إمكانية الوصول الآمن للمساعدات إلى محتاجيها.

وأوضحت جرينفيلد خلال كلمة لها بمجلس الأمن "علينا إخضاع أي جهة متورطة في العنف بالسودان للمحاسبة حيث إن القتال يهدد المدنيين ويقوض جهود استعادة الانتقال الديمقراطي في السودان".

وتابعت: "ندعم الجهود الدولية والإقليمية والعربية الرامية لوقف العنف في السودان ومن الضرورة وقف إطلاق النار فورًا".

هدنة مؤقتة

 قال ولكر بيرتس رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان اليوم الاثنين، إن القوات المسلحة السودانية اتفقت مع مليشيات الدعم السريع على وقف إطلاق النار لمدة 3 ساعات.

وأضاف بيرتس خلال إحاطة إعلامية: "نحاول إقناع الأطراف بوقف الاقتتال وإعلان هدنة لساعات، ومن الصعب معرفة كفة أي طرف سترجح في القتال الحالي".

وتابع: "نطالب بوقف القتال فورا وتمكين العاملين في المجال الطبي من الوصول إلى المنشآت الصحية، حيث إن هناك أكثر من 180 قتيلا و1800 جريح خلال الأيام الثلاثة الماضية في السودان".

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وقال إن "مقار بعثات وهيئات أممية تعرضت للقصف والنهب خلال الأيام الماضية، والمطارات مغلقة ولا يمكن إيصال المساعدات الإنسانية".

وصباح اليوم، نفى الجيش السوداني صحة تقارير إعلامية بثتها قوات الدعم السريع حول سيطرتها على مقر القيادة العامة للجيش والقصر الجمهوري، مؤكدًا أن الاشتباكات في محيط القيادة ووسط العاصمة الخرطوم، "محدودة".

وجاء في بيان صادر عن مكتب الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني، أن "القوات المسلحة تسيطر تماماً على جميع مقراتها ولا صحة لما يتم تداوله بشأن استيلاء العدو على القيادة أو بيت الضيافة أو القصر الجمهوري".

وأضاف البيان: "تقوم بعض الأبواق الإعلامية للميلشيا [قوات الدهم السريع] المتمردة، ببث الكثير من الأكاذيب لتضليل الرأي العام، الموقف العملياتي حتى الآن بالعاصمة يتضمن اشتباكات محدودة حول محيط القيادة العامة ووسط الخرطوم".

وتابع البيان: "نفذت قواتنا الجوية ضربات ضد عدد من الأهداف المعادية وسيتم مواصلة ذلك حتى تصفية آخر جيب للميلشيا المتمردة بالعاصمة التي بدأت تقوم فيها بممارسة أعمال سلب ونهب متفرقة تحت التهديد لممتلكات المواطنين العزل".

يذكر أن انتشار قوات الدعم السريع حول مطار وقاعدة مروي، منذ يوم الأربعاء الماضي، كان سببًا في اندلاع النزاع العسكري بين مليشيات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، حين طلبت الأخيرة انسحاب قوات الدعم السريع من مروي خلال 24 ساعة، وهذا ما لم ينفذه قادة الدعم السريع.

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