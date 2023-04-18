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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سقوط واجهة عقار بكرموز غربي الإسكندرية دون إصابات.. ومحافظ الإسكندرية: استمرار حملات متابعة الأسواق والتأكد من صلاحية المنتجات

صدى البلد

محافظ الإسكندرية: استمرار حملات متابعة الأسواق والتأكد من صلاحية المنتجات

لم يتواجد وقت الحادث..سقوط واجهة عقار بكرموز غربي الإسكندرية دون إصابات

سقوط واجهة منزل ثلاث طوابق بالإسكندرية دون خسائر بالأوراح 

 

شهدت منطقة كرموز غربي محافظة الإسكندرية سقوط واجهة منزل مكون من ثلاث طوابق، دون خسائر في الأرواح والممتلكات.

وذكرت مديرية التضامن بالاسكندرية، أنه وفقا  للإشارة الواردة الينا من غرفه عمليات المحافظة والتي تفيد بسقوط واجهة منزل مكون من 3 طوابق، بشارع الرسالة متفرع من شارع خوفو، بكرموز، بنطاق حي غرب، توجهت فرق الاغاثة بالمديرية إلى موقع الحادث.

وتوجهت فرق الاغاثة على الفور الي موقع البلاغ للمعاينة، وبالبحث تبين أن العقار رقم ٤
شارع حسن غزلان من الرساله خوفو كرموز، مكون من أرضي و ثلاثة ادوار علوي وله قرار إزالة، ويقيم بها شخص واحد وكان خارج العقار وقت الحادث والشقه باسم أخته في الدور الارضي وهو مقيم بها منذ شهرين، ولايوجد خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

ومن جانبه كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء بضرورة شن حملات دورية على الأسواق لمتابعة جودة المنتجات وتوافرها والتأكد من الإعلان عن أسعار المنتجات بشكل واضح أمام المواطنين، مشيرا إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حريصة  على إحاطة المواطنين بالإجراءات التي تتم على أرض الواقع.

وشنت أجهزة حى منتزه ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني  رئيس الحي، حملة مكبرة تم خلالها إعدام 26 كيلو مواد غذائية  لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير 4 إنذارات لبعض المنشآت التجارية لتوفيق أوضاعها البيئية، بالإضافة إلى تحرير 4 محاضر لعدم حمل شهادات صحية للعاملين،  و 4 محاضر لعدم توفر اشتراطات نظافة بها.

 

وشن حي الجمرك برئاسة المهندسة نهى خليفه رئيس الحي حملة مكبرة على الأسواق والمحال للتأكد من صلاحية المنتجات في الأسواق والإعلان عن الأسعار بشكل واضح على المنتجات، وقد تم خلال الحملة التفتيش على محال الحلويات والأسماك المملحة.

 

وتم تحرير 4 محاضر من قبل مسئول التموين،  و 6 محاضر صحة، وإعدام 3 كجم أغذية فاسدة، والتحفظ على 3 عينات غذائية،  و 50 علبة سجائر، وتحصيل. 7 آلاف جنيه غرامة فورية .

 

وتواصل باقي الأحياء والأجهزة المختصة شن الحملات الدورية والمفاجئة لضبط الأسواق والتصدي للمخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم.

 

 

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