مسلسل ضرب نار الحلقة 26.. جابر الكوماندا يعيد لمهره سلسلتها

شهدت الحلقة 26 من مسلسل ضرب نار ؛ مقابلة بين مهره وجابر الكوماندا.

اقتحم جابر الكوماندا سيارة مهره وتحدث معها انه لم يختر ان يتاجر في السلاح او الادوية .

وفي نهاية اللقاء اعطى لها جابر الكوماندا السلسلة التي كانت قد تخلت عنها بعد خروجه من السجن.



مسلسل ضرب نار الحلقة 26.. مواجهه نارية بين جابر الكوماندا وزيدان

شهدت الحلقة 26 من مسلسل ضرب نار ؛مواجهه بين انتصار وياسمين عبد العزيز .

وفاجأت انتصار ؛ زوجة اخيها مهره انها تعلم ان ابنها ليس ابن زيدان وانما هو ابن جابر الكوماندا لتنفعل عليها مهره.

في الوقت الذي قام زيدان بزيارة أحمد العوضي وطالبه بالابتعاد عن طريقة ولكن العوضي رفض ذلك .



ضرب نار .. موعد المسلسل :

ويذاع مسلسل ضرب نار عبر قناة اون في الساعة ١٠ مساء .

ضرب نار ..أبطال المسلسل :

مسلسل ضرب نار، تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، ماجد المصري، هدى الأتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.

مسلسل ضرب نار:

مسلسل «ضرب نار» الحلقة الأولى تدور أحداثها في إطار اجتماعي صعيدي حول شاب يدعى جابر الكوماندا يأتي من سوهاج إلى مصر ويتعرض للعديد من الضغوطات.