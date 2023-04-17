ميدو يكشف رد فعل مرتضي منصور بعد قرار المحكمة بعزله

كشف الاعلامي أحمد حسام ميدو قرار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بعد قرار محكمة القضاء الإداري بزوال عضويته، وعزله من رئاسة النادي.



قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: " مرتضى منصور سيتقدم باستشكال غدا.. وسيتم إيقاف الحكم الصادر بعزله"



وأضاف: "كل ما يحدث في نادي الزمالك "تعطيل على الفاضي" ويتسبب في عدم الحصول على حقوق النادي من الرعاة"

وواصل: " هناك حكم سابق صدر ببطلان اللائحة الاسترشادية للجنة الأوليمبية"



واختتم:"أي شخص يريد استشارة قانونية أنصحه بسؤال مشجعي الزمالك.. بعد ما حدث لناديهم على مدار سنوات"