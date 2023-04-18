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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس السيسي يطالب بضرورة إجراء مفاوضات بالسودان لإنهاء الأزمة ووقف التصعيد

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

طالب الرئيس السيسي، بضرورة إجراء مفاوضات بالسودان لإنهاء الأزمة ووقف التصعيد وتغليب صوت العقل.

وتابع السيسي، خلال مؤتمر عقده اليوم،:" القوات المصرية بالسودان لا تدعم طرفا على حساب آخر، خلال كلمته باجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

 

وفي وقت سابق، تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول التباحث حول مستجدات الأوضاع في السودان، حيث أعرب الرئيس عن قلق مصر البالغ من تطورات الموقف في السودان الشقيق، على إثر الاشتباكات الدائرة هناك، مؤكدًا خطورة التداعيات السلبية لتلك التطورات على استقرار السودان، الذي يمر بلحظة تاريخية دقيقة، تستدعي أقصى درجات الحكمة وضبط النفس، ومطالبًا الأطراف السودانية بتغليب لغة الحوار والتوافق الوطني، وإعلاء المصالح العليا للشعب السوداني الشقيق.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الأمم المتحدة رئاسة الجمهورية الرئيس السيسي الأوضاع في السودان

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