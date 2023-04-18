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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تبدي استعدادها لتسهيل محادثات سلام في الشرق الأوسط

أرشيفية
أرشيفية

أبلغ وزير الخارجية الصيني نظيريه الإسرائيلي والفلسطيني، في محادثات هاتفية منفصلة، بأن بلاده مستعدة لتسهيل محادثات سلام، وفق ما نقلت عنه وكالة شينخوا الصينية الرسمية.

وتأتي المحادثات الهاتفية لوزير الخارجية الصيني تشين جانج مع نظيريه الإسرائيلي والفلسطيني في خضم مساعٍ تبذلها الصين لترسيخ حضورها في المنطقة والاضطلاع بدور الوسيط الإقليمي.

وأفادت وكالة "شينخوا" الصينية في ملخّص للمحادثات الهاتفية التي أجراها الوزير الصيني مع نظيره الإسرائيلي إيلي كوهين بأن تشين شجّع على "اتّخاذ خطوات لاستئناف محادثات السلام"، مشيراً إلى أن "الصين مستعدة لتسهيل هذا الأمر".

وخلال محادثاته مع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي قال تشين إن بكين تؤيد استئناف المحادثات في أسرع وقت ممكن، وفق "شينخوا".

وأشارت الوكالة إلى أن تشين شدّد خلال المحادثات الهاتفية على أن بلاده تسعى للدفع باتّجاه محادثات سلام على أساس تطبيق "حل (إقامة) دولتين".

وتبذل الصين جهوداً دبلوماسية حثيثة، وقد نجحت وساطتها في التوصل لاتفاق بين إيران والسعودية في مارس لاستئناف العلاقات بين بلدين يقعان في منطقة بقيت الولايات المتحدة على مدى عقود الوسيط الدبلوماسي الرئيسي فيها.

 

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