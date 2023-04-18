ميدو يكشف تفاصيل جديدة بشأن عقوبة كهربا

أكد الاعلامي أحمد حسام ميدو ، أن حيثيات عقوبة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي قوية جدا.



قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "عقوبة كهربا وصلت إلى اتحاد الكرة، وحيثيات قرار كهربا قوية جدا".



وأضاف: "حيثيات عقوبة كهربا قوية جدا والعقوبة سيتم تنفيذها حتى لو تم تخفيفها إلى 8 مباريات"



واختتم: "قرارات لجنة الانضباط بشأن كهربا وصلت بالفعل إلى اتحاد الكرة أمس".

قرارات لجنة الانضباط



تغريم رئيس نادي الزمالك 300 ألف جنيه تسدد خلال شهر.

حرمان رئيس نادي الزمالك من دخول الملاعب لمدة شهرين في المسابقات التي يشارك فيها نادي الزمالك.

تحذير رئيس نادي الزمالك، بخطاب رسمي، من العودة لمثل هذا السلوك، وتذكرته بالقواعد الانضباطية.

كما قررت اللجنة، معاقبة لاعب النادي الأهلي محمود كهربا، بالعقوبات التالية:

الإيقاف لـ 12 مباراة في المسابقات التي ينظمها اتحاد كرة القدم أو رابطة الأندية.

غرامة مليون جنيه تسدد خلال شهر.

تحذير النادي الأهلي من تكرار استخدام الجماهير لعبارات أو إشارات تنطوي على إخلال بالقيم والأخلاق والقواعد الرياضية.

تغريم النادي الأهلي 200 ألف جنيه تسدد خلال شهر.