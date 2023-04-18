بايدن يهدد باستخدام الفيتو ضد مشروعي قانونين صاغهما الجمهوريون في الكونجرس

كشف البيت الابيض عن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن هدد باستخدام حق النقض ضد مشروعين قانونين صاغهما الجمهوريون في الكونجرس يهدفان إلى تقييد الذكور البيولوجيين من الانضمام إلى الفرق الرياضية النسائية وإلغاء إصلاح شامل لقسم شرطة واشنطن العاصمة.

وتم تقديم مشروع القانون الأول HR 734، المعروف باسم قانون حماية النساء والفتيات في الرياضة، من قبل عضو الكونغرس جريج ستيوبي ويسعى إلى فرض حظر على مستوى البلاد على الطلاب المتحولين جنسياً المشاركين في الفرق الرياضية التي لا تتوافق مع جنسهم البيولوجي.

وقال البيت الأبيض في بيان 'في الوقت الذي يواجه فيه الشباب المتحولين جنسيًا بالفعل أزمة صحة نفسية على مستوى البلاد ، حيث قال نصف الشباب المتحولين جنسيًا في دراسة استقصائية حديثة إنهم فكروا بجدية في الانتحار ، فإن القانون الوطني الذي يزيد من وصم هؤلاء الأطفال غير ضروري تمامًا ، ويؤذي العائلات والطلاب ، وسوف فقط وضع الطلاب في خطر أكبر، لا مكان للتمييز في مدارس أمتنا أو في ملاعبنا'

ووافقت لجنة التعليم والقوى العاملة بمجلس النواب الأمريكي مؤخرًا على إجراء بأغلبية 25 صوتًا مقابل 17 صوتًا - مع تصويت الديمقراطيين فقط ضده. وصرح البيت الأبيض في بايدن بأنه سيستخدم حق النقض ضد الإجراء إذا تم تقديمه.

مشروع القانون الثاني H.J. Res. 42 ، وهو رفض عمل مجلس مقاطعة كولومبيا في الموافقة على قانون تعديل إصلاح الشرطة والعدالة الشامل لعام 2022 ، والذي يسعى إلى منع مشاريع القوانين المحلية التي يرى البعض أنها تضر بالسلامة العامة في العاصمة الأمريكية.



وأضاف البيت الابيض في بيان منفصل 'يجب أن يحترم الكونجرس حق مقاطعة كولومبيا في تمرير التدابير التي تعمل على تحسين السلامة العامة والثقة العامة، كما يواصل الرئيس دعوة الكونغرس لتمرير تشريع منطقي لإصلاح الشرطة، إذا تم تقديم الرئيس مع قرار H.J. Res.42 ، فسوف يستخدم حق النقض (الفيتو) '.

وتابع البيت الأبيض أن بايدن لا يوافق على كل جانب من جوانب إصلاح الشرطة الذي سيحظره القرار ، لكنه يشعر أن بعض أحكامه مهمة مثل حظر الخنق والحد من استخدام القوة المميتة.