عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يهدد باستخدام الفيتو ضد مشروعي قانونين صاغهما الجمهوريون في الكونجرس

صدى البلد

كشف البيت الابيض عن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن هدد باستخدام حق النقض ضد مشروعين قانونين صاغهما الجمهوريون في الكونجرس يهدفان إلى تقييد الذكور البيولوجيين من الانضمام إلى الفرق الرياضية النسائية وإلغاء إصلاح شامل لقسم شرطة واشنطن العاصمة.

وتم تقديم مشروع القانون الأول HR 734، المعروف باسم قانون حماية النساء والفتيات في الرياضة، من قبل عضو الكونغرس جريج ستيوبي ويسعى إلى فرض حظر على مستوى البلاد على الطلاب المتحولين جنسياً المشاركين في الفرق الرياضية التي لا تتوافق مع جنسهم البيولوجي.

وقال البيت الأبيض في بيان 'في الوقت الذي يواجه فيه الشباب المتحولين جنسيًا بالفعل أزمة صحة نفسية على مستوى البلاد ، حيث قال نصف الشباب المتحولين جنسيًا في دراسة استقصائية حديثة إنهم فكروا بجدية في الانتحار ، فإن القانون الوطني الذي يزيد من وصم هؤلاء الأطفال غير ضروري تمامًا ، ويؤذي العائلات والطلاب ، وسوف فقط وضع الطلاب في خطر أكبر، لا مكان للتمييز في مدارس أمتنا أو في ملاعبنا'

ووافقت لجنة التعليم والقوى العاملة بمجلس النواب الأمريكي مؤخرًا على إجراء بأغلبية 25 صوتًا مقابل 17 صوتًا - مع تصويت الديمقراطيين فقط ضده. وصرح البيت الأبيض في بايدن بأنه سيستخدم حق النقض ضد الإجراء إذا تم تقديمه.

مشروع القانون الثاني H.J. Res. 42 ، وهو رفض عمل مجلس مقاطعة كولومبيا في الموافقة على قانون تعديل إصلاح الشرطة والعدالة الشامل لعام 2022 ، والذي يسعى إلى منع مشاريع القوانين المحلية التي يرى البعض أنها تضر بالسلامة العامة في العاصمة الأمريكية.
 

وأضاف البيت الابيض في بيان منفصل 'يجب أن يحترم الكونجرس حق مقاطعة كولومبيا في تمرير التدابير التي تعمل على تحسين السلامة العامة والثقة العامة، كما يواصل الرئيس دعوة الكونغرس لتمرير تشريع منطقي لإصلاح الشرطة، إذا تم تقديم الرئيس مع قرار H.J. Res.42 ، فسوف يستخدم حق النقض (الفيتو) '.

وتابع البيت الأبيض أن بايدن لا يوافق على كل جانب من جوانب إصلاح الشرطة الذي سيحظره القرار ، لكنه يشعر أن بعض أحكامه مهمة مثل حظر الخنق والحد من استخدام القوة المميتة.

واشنطن القوى العاملة البيت الأبيض مجلس النواب الرئيس الأمريكي الكونجرس مشروع القانون الرئيس الأمريكي جو بايدن شرطة واشنطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد طرد الشناوي.. الغندور يصدم جماهير الاهلي بهذا القرار

كيفية صلاة التسابيح ليلة القدر.. تغفر جميع الذنوب

ميدو يكشف رد فعل مرتضي منصور بعد قرار المحكمة بعزله

إسكندرانية وجوزي مش رجل أعمال.. جوري بكر تكشف أسرارا عن حياتها الخاصة

مواطن العفة .. قرار عاجل ضد المتهم بالاعتداء على سائحة فرنسية

دعاء قاله النبي جبر الله بخاطره ردده في ليلة القدر وسترى العجب

3 رسائل قوية للسيسي بشأن السودان.. ولهذا الأسباب يجتمع الأعلى للقوات المسلحة

دعاء ليلة القدر 27 رمضان لكل ما تتمناه .. معك فرصة للفجر

موضوعات متعلقة

وزير الخارجية السوري يصل تونس في زيارة عمل

البرهان يصدر قرارا بالعفو عن كل من يضع السلاح بقوات الدعم السريع

القوات الأمريكية تقتل 3 مسلحين موالين للجيش التركي في قرية حدودية بسوريا

أوكرانيا ستبدأ مفاوضات مع بولندا بشأن صادرات المنتجات

إصابة 4 من جنود الجيش التركي في قصف استهدف قاعدتين لهم بريف حلب

الأرجنتين .. تسجيل أكثر من 40 ألف حالة إصابة بحمى الضنك

فاينانشيال تايمز: بنك إنجلترا يخطط لإجراء إصلاح عاجل لنظام ضمان الودائع

لتقليل الاعتماد على الصين.. شولتز: ألمانيا تريد مساعدة الدول الغنية بالمعادن الحيوية

ترشيحاتنا

ماذا تفعل في ليلة القدر 27 رمضان؟.. اغتنم الدقائق المتبقية بـ5 أعمال

كيف أعرف أن هذه ليلة القدر في 27 رمضان؟.. بـ9 علامات ودعاء

قيمة زكاة الفطر 30 جنيها.. دار الإفتاء تحذر من حملات إلكترونية تشكك في فتواها

مش عايزة أتجوز.. وكنت بحب أبو ولادي.. تصريحات جريئة للفنانة زينة

دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شوال الخميس المقبل

سعر تويوتا فورتشنر موديل 2023 في مصر .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الملكة صفصف ودلال.. جعفر العمدة كيدز يتصدر السوشيال ميديا

السيسي خلال اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة: مصر لا تتدخل في شؤون الدول.. ونؤكد على سلامة القوات المصرية في السودان

3 أطعمة تحمي عينيك من إصابتها بالأمراض

طريقة تحضير الغريبة بوصفة اقتصادية

فيديو

قلدت رمضان وطولها مفأجاة وتمسح أحذية ضيوفها.. طقوس زينة الغريبة في التصوير

السيسي خلال اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة: مصر لا تتدخل في شؤون الدول.. ونؤكد على سلامة القوات المصرية في السودان

فيديو محير.. ظهور علامات ليلة القدر عند الأهرامات/ فيديو جراف

طلاسم حقيقية.. حمادة هلال يكشف عن أصعب مشهد في مسلسل المداح /فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

د.احمد فخرى

د.أحمد فخري يكتب: الشعور بالنقص والدونية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الخطأ الذي لا يغتفر!

هالة أمين

هالة أمين تكتب: "كليوباترا".. ملكة مصرية أخفق الجميع في تجسيدها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان والتكافل الاجتماعي المصري

د. محمود الهواري

محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (9)  وإيَّاك نستعين

اﻟﻤﺰﻳﺪ