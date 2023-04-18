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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البنتاجون: موارد الولايات المتحدة للمساعدة العسكرية لأوكرانيا استثنائية ولكنها ليست بلا حدود

البنتاجون
البنتاجون

أعلن البنتاغون، عن أن موارد الولايات المتحدة للمساعدة العسكرية لأوكرانيا استثنائية، ولكنها ليست بلا حدود.
 

وقال نائب وزير الدفاع كولين كال، خلال مقابلة مع مجلة "فورين بوليسي": "من الواضح أن لدينا مبلغا غير عادي من المال خصصه الكونغرس لدعم الدفاع عن أوكرانيا، لكنه ليس بلا حدود".
 

وبشأن رغبة أوكرانيا في الحصول على مقاتلات "إف-16"، أكد المسؤول الأمريكي أن الولايات المتحدة ستحتاج إلى عام ونصف لتزويد أوكرانيا بمقاتلات "F-16" إذا تم اتخاذ قرار: "يمكننا إنفاق كل الأموال على طائرات "إف-16" وستصل هذه الطائرات في غضون عام ونصف من الآن".

وأضاف كال: أنه إذا قررت واشنطن إرسال طائرات مقاتلة إلى كييف، فإنها لن تساعد أوكرانيا في العمليات الهجومية في الربيع والصيف.
 

كما أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من استخدام الأسلحة التي قدمتها واشنطن إلى كييف لضرب الأراضي الروسية، وأنها غير مهتمة بالدخول مباشرة في الصراع في أوكرانيا، وكذلك في تصعيده إلى حرب عالمية ثالثة.

واشنطن الولايات المتحدة أوكرانيا الكونغرس فورين بوليسي

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