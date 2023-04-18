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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لمواجهة التهديد الصيني.. بلومبرج نيوز: تايوان تشتري 400 صاروخ أمريكي مضاد للسفن

صدى البلد

ذكرت وكالة “بلومبرج نيوز”، يوم الإثنين، نقلاً عن زعيم مجموعة تجارية، وأشخاص مطلعين على أزمة تايوان والصين، أن تايوان اشترت ما يصل إلى 400 صاروخ هاربون، تطلقه من الأرض، في مواجهة التهديد المتزايد من الصين.

وأعلن البنتاغون عن عقد بقيمة 1.17 مليار دولار؛ لشراء 400 صاروخ مضاد للسفن، في 7 أبريل، دون تسمية المشتري، قائلاً إنه من المتوقع أن يكتمل الإنتاج بحلول مارس 2029، وقالت “بلومبرج” إن تايوان هي المشتري.

ورفض البنتاغون التعليق مباشرة على الصفقة، لكنه قال: 'إن الولايات المتحدة تتيح لتايوان المواد والخدمات الدفاعية الضرورية؛ لتمكينها من الحفاظ على قدرة كافية للدفاع عن النفس'.

وفي عام 2020 ، قالت تايوان إنها تعتزم شراء صواريخ هاربون الأرضية، المضادة للسفن، من طراز بوينج؛ كجزء من جهودها للتحديث العسكري.

وقال تقرير بلومبرج نقلاً عن روبرت هاموند تشامبرز، رئيس رابطة الأعمال الأمريكية التايوانية، إن العقد المبرم مع شركة بوينج (BA.N) الذي أصدرته قيادة أنظمة الطيران البحرية الأمريكية، نيابة عن تايوان، يمثل المرة الأولى التي تحصل فيها على نسخة محمولة من الأرض، مجلس الأعمال التايواني، وقد سبق لها أن اشترت النسخة التي يتم إطلاقها من السفينة.

وهذا الشهر، استضاف رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفين مكارثي، الرئيسة التايوانية، تساي إنغ وين، في كاليفورنيا، حيث شدد على الحاجة إلى تسريع تسليم الأسلحة إلى تايوان، في مواجهة التهديدات المتزايدة من الصين.

وبعد الاجتماع، قال مايك غالاغر، الرئيس الجمهوري للجنة اختيار مجلس النواب، للحزب الشيوعي الصيني: إنه يود البحث عن طرق لإيصال صواريخ هاربون إلى تايوان.

مجلس النواب صواريخ الولايات المتحدة رئيس مجلس النواب وكالة بلومبرج الشيوعي الصيني

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