تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

عرضت القناة الأولي بالتليفزيون المصري، تقريرا مفصلا عن حالة الطقس، طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، محذرة من حالة طقس الثلاثاء.

وأبرز التقرير، تحذير الأرصاد الجوية من انتشار الأتربة العالقة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وجنوب البلاد، واليوم هو ذروة الموجة الحارة على الأنحاء كافة، حيث تقترب درجات الحرارة من 40 درجة مئوية على محافظات جنوب الصعيد.

وتابع التقرير المفصل، أن هناك فرص لسقوط الأمطار التي تصل إلى رعدية على مناطق من أقصى غرب البلاد في مطروح و السلوم، و على السواحل الشمالية الغربية ومحافظات شمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

درجات الحرارة

تسجل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 درجة مئوية نهارًا، 13 درجة ليلًا.

تسجل درجات الحرارة على السواحل الشمالية 29 درجة مئوية نهارًا، و16 درجة ليلًا.

تسجل درجات الحرارة على شمال الصعيد 36 درجة مئوية خلال ساعات النهار، و11 درجة ليلًا.

تسجل درجات الحرارة على جنوب الصعيد 38 درجة مئوية خلال ساعات النهار.





