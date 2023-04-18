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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلينكن يجري اتصالين بـ البرهان ودقلو.. ويؤكد مسئوليتهما عن ضمان سلامة المدنيين والبعثات الدبلوماسية

وزير الخارجية الامريكي
وزير الخارجية الامريكي

أجرى أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، اتصالين منفصلين مع قائد الجيش السوداني الفريق ركن عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو، صباح اليوم الثلاثاء.

وأكد بلينكن، مسؤولية طرفي الأزمة في السودان، عن ضمان سلامة المدنيين وأفراد البعثات الدبلوماسية.

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي، عن "قلقه البالغ"، إزاء سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين السودانيين.

وتندلع اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، حيث يحاول كلا من الطرفين، السيطرة على مقار حيوية، بينها “القصر الجمهوري بالخرطوم، ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة، وقيادة قوات الدعم السريع، وعدد من المطارات العسكرية والمدنية”.

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