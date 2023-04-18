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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التحديث الأخير.. ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار في الأسواق العالمية

الذهب والدولار
الذهب والدولار

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء الموافق ١٨ ابريل ٢٠٢٣، مع تراجع الدولار، في ظل ترقب المستثمرون مزيدًا من المؤشرات بشأن المسار الذي سيتبناه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن الفائدة.


وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 في المئة، ليصل إلى 2001.09 دولار للأوقية بحلول الساعة 0457 بتوقيت جرينتش، بينما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.2 في المئة، مسجلةً 2011.10 دولارًا.

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وهبط مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، مما يجعل السبائك المسعرة بالعملة الأمريكية أرخص للمشترين في الخارج.


وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 في المئة، مسجلة سعر 25.02 دولارًا للأوقية، في حين تراجع البلاتين بـ0.1 في المئة إلى 1046.55 دولارًا، وهبط البلاديوم بـ 0.2 في المئة إلى 1562.26 دولارًا.

أسعار الذهب في مصر اليوم 

ويقدم موقع صدى البلد أسعار الذهب اليوم ضمن نشرة الخدمات اليومية، على مستوى كافة الأعيرة خاصة 21 و 18، حرصًا منه على التواصل مع القرّاء وخدمتهم.

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الثلاثاء: 2,634 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الثلاثاء: 2,305 جنيهات للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجّل  سعر الجرام اليوم الثلاثاء عيار 18: 1,976 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجّل  سعر الجرام اليوم الثلاثاء عيار 14: 1,537 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الثلاثاء عيار 24 : 18,440  جنيها.

اسعار الذهب الدولار الذهب مؤشر الدولار سعر جرام الذهب اسعار الذهب اليوم عيار 21 اليوم أسعار الذهب اليوم سعر جرام الذهب عيار 21 جرام الذهب عيار 18

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