أعلى من التوقعات.. البطالة في بريطانيا ترتفع إلى 3.8% في فبراير

ارتفع معدل البطالة في المملكة المتحدة إلى 3.8% في فبراير مقابل 3.7% المتوقعة حسبما أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية، وارتفع معدل التوظيف بنسبة 0.2% ليصل إلى 75.8% في الأشهر الثلاثة المقابلة.

وبحسب تقرير عبر وكالة “سي ان بي سي عربية” فقد انخفض العدد التقديري للوظائف الشاغرة بمقدار 47 ألف وظيفة في الربع الأول من العام للفترة التاسعة على التوالي.

وارتفع متوسط الدخل الأسبوعي بنسبة 6.6%، بينما ارتفع عدد الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم بمقدار 31 ألف في فبراير عن قراءة الشهر السابق.

اقتصاد الصين

وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات رسمية الثلاثاء 18 أبريل ٢٠٢٣، أن الاقتصاد الصيني سجل نموا بأعلى من المتوقع في الربع الأول بلغ 4.5% على أساس سنوي، بدعم من تحرك صانعي السياسات لتعزيز النمو بعد إلغاء القيود الصارمة لمكافحة كوفيد-19 في ديسمبر.



وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن تتسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.0% على أساس سنوي مقابل 2.9% في الربع الرابع.



وعلى أساس فصلي، أظهرت البيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.2% في الفترة من يناير إلى مارس .



وتعكس البيانات تعافي الاقتصاد بعد الاضطرابات الناجمة عن الإلغاء المفاجئ لقيود كوفيد-19 في ديسمبر، وذلك بدعم من الاستهلاك والخدمات والبنية التحتية.



وحددت الحكومة هدفا متواضعا للنمو الاقتصادي لهذا العام عند نحو 5%، بعد التخلف بهامش كبير عن مستهدفات العام الماضي.