أسعار النفط تستقر بعد تراجعها 2%| تفاصيل

استقرت أسعار النفط في التعاملات المبكرة الثلاثاء 18 أبريل ٢٠٢٣، بعد انخفاضها بـ2% في الجلسة السابقة، حيث استقر خام برنت عند 84.76 دولار للبرميل فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 5 سنتات إلى 80.88 دولار للبرميل.



وتراجعت الأسعار أمس الاثنين مع ارتفاع الدولار وسط توقعات باحتمال قيام مجلس الاحتياطي الفدرالي برفع الفائدة في مايو، الأمر الذي من شأنه أن يقوض آمال التعافي الاقتصادي.

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية أن يشكل ارتفاع الطلب القادم من الصين الجانب الأكبر من إجمالي نمو الطلب لعام 2023.



لكنها حذرت من أن التخفيضات التي أعلنها منتجو أوبك+ قد تفاقم عجز إمدادات النفط المتوقع في النصف الثاني من العام وقد تلحق ضرراً بالمستهلكين وبتعافي الاقتصاد العالمي.

أسعار الذهب والدولار

وارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء 18 أبريل، مع تراجع الدولار، فيما يترقب المستثمرون مزيدا من المؤشرات بشأن المسار الذي سيتبناه مجلس الاحتياطي الفدرالي بشأن الفائدة.



وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2001.09 دولار للأونصة، كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2011.10 دولار.



وهبط مؤشر الدولار 0.1%، مما يجعل السبائك المسعرة بالعملة الأميركية أرخص للمشترين في الخارج.



وتراجعت أسعار الذهب لأدنى مستوى في أسبوعين أمس الاثنين بعدما أظهرت بيانات زيادة نشاط التصنيع في ولاية نيويورك للمرة الأولى في 5 أشهر.



وعززت البيانات التوقعات بأن يرفع الاحتياطي الفدرالي الفائدة في اجتماعه في مايو أيار.



ويعتبر الذهب أداة للتحوط في أوقات ارتفاع التضخم والغموض الاقتصادي، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة تقوض جاذبية السبائك التي لا تدر عوائد.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 25.02 دولار للأونصة،وتراجع البلاتين 0.1% إلى 1046.55 دولار وهبط البلاديوم 0.2% إلى 1562.26 دولار.