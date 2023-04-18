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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

نمو اقتصاد الصين بمعدل 4.5% خلال الربع الأول

الصين
الصين

نما اقتصاد الصين خلال الربع الأول من العام الجاري بمعدل سنوي قدره 4.5% من إجمالي الناتج المحلي.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني الصادرة اليوم، الثلاثاء، أن معدل نمو الاقتصاد الصيني على أساس ربع سنوي بلغ بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب 2.2%، مشيرة إلى نمو الناتج الصناعي للصين خلال شهر مارس الماضي بنسبة 3.9% سنويا.
 

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وزادت مبيعات التجزئة في الصين خلال الشهر الماضي بنسبة 10.6% سنويا، بينما ارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة في الصين خلال مارس الماضي بنسبة 5.1% سنويا، في حين تراجع معدل البطالة خلال الشهر الماضي إلى 5.3%.

كما أظهرت بيانات رسمية اليوم أن الاقتصاد الصيني سجل نموا بأعلى من المتوقع في الربع الأول بلغ 4.5 بالمائة على أساس سنوي، بدعم من تحرك صانعي السياسات لتعزيز النمو بعد إلغاء القيود الصارمة لمكافحة كوفيد-19 في ديسمبر.

وتعكس البيانات تعافي الاقتصاد بعد الاضطرابات الناجمة عن الإلغاء المفاجئ لقيود كوفيد-19 في ديسمبر ، وذلك بدعم من الاستهلاك والخدمات والبنية التحتية.

وحددت الحكومة هدفا متواضعا للنمو الاقتصادي لهذا العام عند نحو خمسة بالمائة، بعد التخلف بهامش كبير عن مستهدفات العام الماضي.

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