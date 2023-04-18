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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إعلان نتيجة المسابقة الرمضانية للتربية الخاصة بسيناء

اعلان نتيجة المسابقة
اعلان نتيجة المسابقة الرمضانية بتعليم سيناء

أعلن حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم محافظة شمال سيناء، نتيجة المسابقة الرمضانية لطلاب التربية الخاصة  بالعريش، تنفيذاً لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبرعاية اللواء الدكتور  محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.

 

وقال عاطف أحمد العلاقمي رئيس العلاقات العامة بمديرية التربية والتعليم،  أن النتيجة جاءت كالآتي:

أولا: طلاب الفكرية هم:
-عبدالله أحمد فريج  -إسماعيل محمد سلامة، -خلود خالد رشاد.

ثانياً: طلاب السمعي هم:
-هدي عطا عبد الكريم  -بسملة صابر حمدي خليل، -عبدالله محمود محمد محمود بكير، -كمال البدر أحمد صلاح عبدالله.

ثالثا طلاب النور للمكفوفين هم:
-فارس أحمد صلاح عبدالله، -همس سالم جمعه سالم، -سيف الدين سامي محمود طويلع .

 

عيد الفطر:

 

وقد أعلن حمزة رضوان وكيل الوزارة بأنه سيتم تكريم الفائزين، بعد إجازه عيد الفطر المبارك .

وأفادت الدكتورة عزة كمال مدير إدارة التربية الخاصة بأن المسابقه بدأت من أول شهر رمضان المبارك حتى يوم ٢٢ رمضان.

و قد اشتملت المسابقة على (١٠) أسئلة في المعلومات الدينية المختلفة؛ حيث تقدم للمسابقة (٩٠) متسابقا.
وتم فرز الإجابات الصحيحة والتي بلغت (٤٠) إجابه وهي كالآتي:

(١٤) إجابة صحيحة من الفكري، و (١٧) إجابة من السمعي و(٩) إجابات من النور للمكفوفين.
 

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