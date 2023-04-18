بشأن الهدنة.. بيان عاجل من القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية

نفت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية علمها بأي هدنة مع قوات الدعم السريع حيث قالت " لا علم لنا بأي تنسيق مع الوسطاء والمجتمع الدولي حول هدنة، وإعلان التمرد لهدنة ٢٤ ساعة يهدف للتغطية على الهزيمة الساحقة التي يتلقاها خلال ساعات.

وأضافت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية : دخلنا مرحلة حاسمة وجهودنا منصبة نحو تحقيق غاياتها على المستوى العملياتي.

وكان رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان قد أصدر في وقت سابق قرارا بالعفو عن كل من يضع السلاح من ضباط وجنود مليشيا الدعم السريع ، وسيتضمن ذلك استيعابهم في القوات المسلحة اعتبارا من تاريخ التبليغ.